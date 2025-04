Familia pide ayuda para repatriar a Nicaragua a mujer asesinada por su esposo en oficina de Miami

Un presunto caso de homicidio suicidio enluta a una familia nicaragüense que ahora trata de -en medio del dolor- repatriar el cuerpo de su ser querido a su país natal.

La hermana de la mujer que fue asesinada, aparentemente por su esposo, en una oficina de seguros de Miami habló en exclusiva con Telemundo 51. "Yo vine con ella hace 2 años, me la traje viva ahora me la tengo que llevar muerta".

Según una orden de arresto del 2 de abril, Indiana del Socorro Guzman, la víctima, y Reynaldo Sandoval, la persona que le habría disparado, tuvieron una relación de 9 años que comenzó en Nicaragua, donde se casaron hace 4 años y llegaron a Miami, pero esa relación fue de mal en peor.

María Guzmán, la hermana de Indiana del Socorro, contó que esta mañana cuando llegó al lugar donde su hermana murió asesinada, le preguntó a la policía si su hermana "había sufrido. Y me dijeron que no que el disparo fue en el corazón".

"Yo le dije que se fuera a otro estado donde él no supiera de ella, y ella dijo que no, que ella sabía que él podía hacer muchas cosas pero nunca le iba a hacer un daño", relata la hermana de la víctima, quien dice que las desavenencias en el matrimonio se fueron profundizando a medida que pasaba el tiempo, en parte, por los celos de Reynaldo Sandoval.

"Si un cliente la llamaba él se ponía molesto y por ahí fue donde empezó todo el problema", relata.

Sandoval tenía una denuncia por violencia doméstica y no se le podía acercar a Indiana. Sin embargo, lo hizo en tres oportunidades hace poco más de un mes, el 8, 9 y 10 de marzo, según el reporte, y eso derivó en su arresto.

"Ellos estaban separados pero vivían en el mismo apartamento. Hasta que un día por la madrugada él rompió la puerta del cuarto de ella y la golpeó. Ella tuvo que huir de la casa a las 5 de la mañana a la casa de mi hermano porque la quería matar", relata la hermana de la víctima.

En su declaración de marzo, Indiana del Socorro le había dicho a la policía que Sandoval también la acosaba con llamadas telefónicas, en las redes sociales y por mensajes de texto.

"Para peor no tuvo ni los pantalones y se mató él. Y dejó a toda una familia. Mi madre está hospitalizada en este momento".

El tiroteo ocurrió dentro del edificio donde está localizado Del Toro Insurance ubicado en la calle 42 y la avenida 27 en el noroeste (NW), en Miami.

En un comunicado, la compañía “Del Toro Insurance” dijo que fue “un crimen pasional completamente injustificado contra una de nuestras empleadas, quien estaba de servicio y servía a la comunidad”.

Según la hermana de Indiana, Reynaldo Sandoval también trabajaba en ese lugar, estaba en el área de mantenimiento, pero la compañía lo despidió, y de alguna manera así protegieron a Indiana, pero reconoce que no fue suficiente.

“El día viernes él estuvo ahí estuvo media hora escondido en un baño. El ya venía haciendo amenazas dos semanas atrás. El llamó a una amistad de él en Nicaragua y le dijo que no iba a ser no de él ni de nadie, que él la iba a matar a ella y se iba a matar él”, cuenta la hermana de la víctima.

Detectives de la policía de Miami investigando las circunstancias en que se produjo el incidente, pero consideran que se trata de un caso de homicidio-suicidio, según dijo la portavoz de la policía.

En una conferencia de prensa, el capitán de la policía de Miami, Freddie Cruz, dijo que parecía que el hombre fue quien realizó los disparos. "No estamos buscando a nadie, por lo que la comunidad no corre peligro. No estamos buscando a un tirador, parece ser un incidente aislado (...) esto es muy horrible y desafortunado".

Eran las únicas personas en el edificio en el momento del tiroteo, dijo Cruz.