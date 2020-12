Familia peruana celebra de forma especial esta Navidad

El coronavirus impactó la economía de millones de familias quienes a pesar de las adversidades buscan mantener las tradiciones navideña. La navidad es la época perfecta para compartir con los seres queridos y esta familia peruana a pesar de las dificultades, no deja de lado las tradiciones y la oportunidad para agradecer.

Bernarda y su hermana Rosa se dedican a la limpieza y cuidados de casas de particulares, ese trabajo es el pilar de la economía familiar que se vio abruptamente afectado por esta pandemia.

“Me quedé sin trabajo, acá los billes no nos esperan y tenemos familia también, tengo dos hijos”, precisa Bernarda Felix.

Por su parte, su hermana Rosa dice que “en el housekeeping uno depende de los clientes que vienen del norte y cuando esto empezó la gente se asustó, tuvo miedo y se fueron en plena temporada, se fueron. Quiera o no, uno se ve afectado económicamente”.

Rosa se contagió de coronavirus el pasado mes de junio, estuvo cuatro días hospitalizada con neumonía, pero “dice que la fe, es lo que la mantuvo de pie”.

“Traté de no desesperarme, traté de no angustiarme, yo sabía que era muy necesario que entraran los ingresos, pero no era la forma de desesperarme porque me iba a poner peor”, asegura Rosa. Limitaciones económicas que no impidieron que, aunque modestamente, esta familia celebre la navidad.

En Perú hacemos el chocolate y el panetón que no debe faltar porque sin chocolate y panetón no hay navidad. Con una oración, agradecen los alimentos y la oportunidad de estar en familia luego de año de dificultades. “A lo menos nos olvidamos de nuestras tristezas, nos unimos en esta época y pues tratamos de pasar lo mejor que temenos”.