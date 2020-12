Familia nicaragüense celebra navidad tras superar adversidades

Debra Cepeda hace un año estaba muy adolorida sobre la cama en el hospital Jackson Memorial, tras recibir un balazo. Y todavía en las noches no logra acomodarse para poder dormir de una forma normal.

Debra no puede olvidar la madrugada del 10 de noviembre de 2019. Ya estaba durmiendo junto a su nietecito, cuando una bala perdida atravesó la ventana de su cuarto.

Su brazo fue el escudo que protegió a su pequeño nieto de una bala perdida que entro por la ventana de su cuarto.

“Lo que yo sentí fue lo caliente de la sangre, pero el impacto de la bala yo no lo sentí”, recuerda.

Después de dos cirugías, cuando estaba lista para comenzar las terapias, llegó la pandemia.

“ya no fui al hospital. O sea, yo no he recibido ni una sola terapia. Y sin poder trabajar porque imagínese, qué voy a poder trabajar, si todo se me cae de las manos”, dice.

La situación económica se complicó cuando su hija y único sustento del hogar, se enfermó de covid1-9

“de dos trabajos, se quedó con uno y ella aquí es quien lo paga todo. No ha sido fácil”.

El coronavirus también arruinó el sueño de una fiesta de 15 años para su nieta, una niña con necesidades especiales. Pero el dolor más fuerte para ella en este 2020, fue la muerte de su madre en nicaragua y no poder viajar para despedirla en medio de la pandemia.

A pesar de las tristezas y lo difícil de este año, hoy Debra encuentra motivos para agradecer y celebrar, “porque estoy viva, están vivos mis hijos, mis nietos. Y me ciudadana, yo estoy muy agradecida de este país. Este país es lo más grande que hay” dice.

Ahora prepara la cena de navidad. En el menú: masitas de cerdo fritas.

“Necesitamos un cambio. Que las enfermedades se acaben y que la vacuna sirva para seguir adelante. Necesitamos trabajo y prosperidad porque tú sabes que este país mueve el mundo”.

La policía nunca supo de donde vino la bala perdida. Debra quisiera poder asistir a terapia física y psicológica, pero no sabe a dónde acudir para esa ayuda.