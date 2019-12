Familia hispana que perdió todo en un incendio apela a la solidaridad

La familia nicaragüense que perdió todo tras un incendio en Hialeah, está a punto de pasar su segunda noche en la calle y es que a la familia Ramos Espinosa no le queda otra opción que comenzar de cero, tras perder su hogar, justo en la época de Navidad.

Una larga noche y un triste amanecer. Han transcurrido más de 40 horas desde que un incendio consumió todo a su paso en la vivienda de la familia Ramos Espinosa y no encuentran más consuelo que seguir apelando a la caridad pública para recomenzar sus vidas.

José del Carmen Ramos, víctima de incendio dice que todo quedó destruido y lamenta no tener un techo y una mesa para la cena navideña. “Cómo le puedo decir a mi familia que no tengo un techo y una casa donde podemos pasar la navidad y que no tengo una cena navideña segura”, se lamentó.

Antes que saliera el sol, los afectados hicieron un recorrido por lo que quedó de su casa y más allá de los buenos y malos recuerdos, lo material desapareció por completo.

“Los techos están completamente destruidos, la comida se nos dañó totalmente, la despensa está toda mala”, explicó Ramos.

A lo largo del día han recibido la visita de sus hermanos de congregación y amistades que se enteraron de la tragedia, pero hasta ahora la ayuda recolectada ha sido insuficiente.

“Tienen niños pequeños, necesitan de nuestra colaboración y este es el momento, principalmente en estas fiestas de Navidad es tiempo de dar, tiempo de amor, tiempo de solidarizarnos con el más necesitado”, dijo René Martínez, quien se solidarizó con los afectados.

Hasta ahora, los bomberos no tienen una causa probable del incendio. Todo ocurrió en el townhouse 4261 de la 11 calle, en el Condominio Mango Hill de Hialeah, cuatro personas estaban en su interior y afortunadamente ninguna resultó herida.

Se ha recaudado poco y las pérdidas totales se cuantifican en más de 50 mil dólares, les invitamos a que hagan clic en esta cuenta de GoFundMe si desean solidarizarse con los afectados.