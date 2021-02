Familia hispana enfrenta grandes desafíos por el COVID-19

“Me llamo Leonardo González y esta es mi historia en la pelea por COVID”.

Una batalla difícil que ha afectado a toda la familia de González, incluida su esposa que está a punto de dar a luz.

“Nada más les quiero decir he estado más de un mes con COVID desde enero primero ha sido bastante difícil y créanme que COVID no es algo real ha impactado a mi familia mi trabajo toda mi vida”.

“Ha sido tremenda pesadilla todos somos afectados tenemos 4 niños uno en camino, imagínate las metas cambiaron de él asistirme en el embarazo a yo estar para él, todo el día entre los niños, trabajando en el hospital, no ha sido fácil”, dce Shayna Quinceno.

A pesar de que la familia entera había tomado todas las precauciones para no contraer el virus, en una reunión familiar navideña Sucedió algo inesperado.

“Uno de mis familiares fue positivo y no tenía síntomas, uno no se da cuenta en esos casos y piensa que todo está bien y eso fue el principio de todo esto”.

“No es fácil quiero que escuche esto de mi, para que tengan cuidado para que no piense que no les puede pasar a ustedes puede pasar, yo no pensaba tampoco que me pegara así tan fuerte”, dice.

Gonzalez trabaja como asesor en informática, a raíz de la pandemia perdió el empleo y no cuenta con seguro médico, una preocupación más que se suma a las dolencias que el COVID le ha dejado.

“Lo que nos preocupa es la salud de él, pero el impacto financiero ha sido verdadero. La cosa con COVID es que te afecta te quedan otros síntomas como corazón y pulmones en el hospital le dio taticardia. Ha sido una odisea los cardiólogos me querían hacer un procedimiento me dejaron con la medicina, mi corazón reaccionó y comenzó a latir, poco a poco empezó a volver a ritmo”, dice. “no sé cómo, pero no me dio es uno de los misterios que no se sabe pq a uno le da a otros no a otras más fuerte”, agrega.

No ha sido fácil la parte emocional no he visto a mis hijos por un mes, lo que a veces poníamos las manos en la ventana y es lo más cerca que tenía para tocarlos.

Esperamos que Leonardo pueda salir antes del sábado, pues ese día está programado el parto de su esposa.