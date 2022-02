Familia en la calle por incendio que devoró su casa

El motivo de este incendio aún se desconoce, pero lo que si sabemos es que todo lo que había adentro de esta casa esta destruido. Ahora esta familia lleva casi una semana sin techo y con un futuro muy incierto.

De las llamas a las cenizas en solo minutos, 25 años de recuerdos y esfuerzos se esfumaban para la familia Molina.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Jaqueline Molina, dice: “La alarma de pi pi pi, sólo había humo, pero de repente salió una llama y fue cuando cogió fuego. Mi sobrino fue el que se levantó, él lo sintió y se puso a gritarle a mi esposo que se estaba quemando la casa que había humo”.

El siniestro ocurrió el pasado miércoles 16 de febrero alrededor de las dos de la madrugada en esta vivienda ubicada en 100 Court del suroeste de Miami Dade, aunque 8 unidades de bomberos respondieron. La destrucción ya era inevitable.

“A mí solo me quedo el camisón con el que estaba durmiendo porque yo nunca me hubiera imaginado que se me iba a quemar mi casa, se me quemó toda… todo”, dice Jaqueline.

En lo que hace una semana para esta familia era la sala, mesas, sillas y hasta el televisor hechos cenizas. Ellos dicen que caminar por aquí es como revivir una pesadilla.

Cesar Molina, dice: “Es algo que no vamos a poder borrar de la mente nunca, sentirse atrapado entre humo… sentir que uno puede perder la vida en un segundo”.

Adentro de la residencia solo estaban Jaqueline, cesar y su sobrino. Los tres lograron salvarse, pero hoy las secuelas de inhalar tanto humo continúan.

“Muy duro, la verdad, ver la casa, encontrarte todo, esto es una montana es como si hubiera caído una bomba atómica”.

Sensación que se quedará en el corazón de los molina por mucho tiempo. Pero que tendrán que colocar a un lado ya que tienen menos de 15 días para reparar o demoler el hogar de sus sueños.

“Hay que vivir la realidad y la realidad es que lo perdí todo y 25 años, ya la iba a terminar de pagar y me paso esto”, Jaqueline.

Esta familia me dice que tienen el sueño de poder reconstruir su vivienda y hoy le piden la mano a la comunidad. El llamado lo extienden a electricistas, constructores, plomeros o cualquier persona o compañía que los pueda ayudar.