Familia desesperada por la desaparición de su hijo

Una familia se mantiene con la esperanza de encontrar a su hijo de 16 años, quien desde el 11 de septiembre, es decir, hace 24 días, está desaparecido.

Yenny Murillo, madre de adolescente desaparecido, dice: “Desde ese día nosotros no tenemos paz no trabajamos no dormimos salimos por las calles a buscarlo”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Yenny Murillo y su esposo Alex Matute, están desesperados. Su hijo Lester Matute de 16 años no aparece desde el pasado 12 de Septiembre. La noche anterior, según nos contó su madre, le dieron permiso para ir al cine con una amiga y su hermano. Despues de la función, Lester se quedó a dormir en la casa de su amiga. Ese domingo el padre de la amiga lo iba a llevar a su casa, pero esto no sucedió.

“La policía me dice que hablaron con el papá, y dijo que el niño se fue con unos amigos, que le dijo me van a recoger unos amigos, pero qué amigos”.

La policía del condado inició las investigaciones mientras estos desesperados padres ven el cuarto de su hijo vacío y hacen lo que puede.

Alex Matute, el padre del adolescente, dice:

“Necesitamos ayuda de todos los medios de comunicación, necesitamos ayuda, porque nosotros ya no sabemos qué hacer. Hemos andado con mi esposa buscando por toda la ciudad, por canales, por las tiendas, por donde sea, y es difícil es muy difícil para nosotros la situación”.

Según los padres de Lester, es sumamente raro que su hijo haya desaparecido y aseguran que no existía motivo para que este haya querido escaparse de su casa.

Las autoridades nos han confirmado que investigan este caso, y de ver a este joven, Lester Matute, se deben comunicar con la policia o oficina del alguacil del condado Palm Beach. Nosotros estaremos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta historia.