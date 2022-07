Familia denuncia robo de varios miles en su residencia de Miami Gardens

Además de las pérdidas materiales, una familia de Miami Gardens dice estar traumatizada, tanto que decidieron mudarse pues ya no se sienten seguros durmiendo en su casa, luego de que fueran víctimas de un robo.

Los presuntos criminales quedaron captados en cámara por lo que las autoridades y estos vecinos esperan que los ladrones puedan ser reconocidos para ejercer justicia.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Jeimmy Cruz, presunta víctima de robo, cuenta que los hombres “entraron por la parte de atrás por la cerca, la cámara captó a dos personas y entonces vinieron directo rompieron la ventana y entraron directo y se robaron todo lo que teníamos”.

Y casualmente, pese a las múltiples cámaras de seguridad, se ve a estos dos sujetos ingresando el pasado 3 de julio pasadas las 11 de la noche a una vivienda que esta ubicada en el 16431 del noroeste y la 17 court en Opa-Locka, luego de que hubieran roto la cerca aprovechando que la familia no estaba en casa.

“Se llevaron en efectivo $61,000 cash, se llevaron prendas, se llevaron carteras, se llevaron zapatos, perfumes, relojes cosas valoradas en unos 10,000 o 15,000 aparte del efectivo”, precisa Cruz, la presunta víctima de robo.

Además, los sujetos causaron destrozos a la propiedad y tras cometer sus fechorías, las cámaras captaron cuando se retiran aparentemente con el cuantioso botín, la familia aún dice estar traumatizada por lo sucedido.

“Nos asustamos, estuvimos muy asustados, mi hijo estuvo muy asustado mi esposa estuvo muy asustada en ese momento, llamamos a la policía y en ese momento nos aterrorizamos porque pensábamos que podían estar aún aquí”, recuerda Jeimmy Cruz, de los instantes cercanos al robo.

Según Cruz, los detectives de Miami Gardens, acudieron hasta la vivienda e investigaron pero a una semana de lo ocurrido, aún no tienen respuestas de las autoridades mientras los presuntos ladrones continúan prófugos.

Esta familia desde entonces ha pasado una odisea. “Mi hijo no quiere estar en la casa, mi esposa no quiere estar en la casa, yo tampoco así quisiera estar en la casa porque uno no sabe qué represalias puedan tomar tememos por nuestra vida”, alega asustado el hombre.

Intentamos comunicarnos con la policía de Miami Gardens y aún seguimos esperando respuestas. Mientras tanto, esta familia está ofreciendo 10 mil dólares de recompensa a quien logre reconocer a estos sujetos y ayudar con su paradero.

Cualquier persona con información puede llamar a la línea de alto al crimen del condado Miami Dade, mediante el número 305-471-8477.