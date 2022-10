Familia demanda guardería de Homestead sonde murió un bebé

Presentan demanda contra guardería de Homestead donde murió un bebé de 9 meses y muestran un desgarrador video.

Estas imágenes son impactantes y perturbadoras, muestran al pequeño Tayvon Tamlin, de 9 meses en la guardería Lincoln Martí, mientras una cuidadora intenta reanimarlo, hace ya 3 meses.

Dax Bello, abogado de la familia, dice: “es horrible ver a esta gente lo que hicieron para ayudarlo, no hicieron lo apropiado, no lo aguantaron en el piso y no le dieron compresiones”.

Es por eso que la familia del menor ha presentado una demanda contra esta guardería, ubicada en Homestead.

Keiara Whorley, madre del pequeño: “Tayvon era un bebé maravilloso, era listo, activo amaba jugar con su hermano, como familia estamos devastados que ya no este con nosotros, todos los días pensamos en él”.

Stephan Cain, abogado Familia: “una de las cosas más difíciles que he hecho como abogado fue sentarme y mirar estos videos con estos padres, lo más impactante es que el hermanito mayor de 4 años lo vio todo”.

“Me dijo mamá el bebé no estaba respirando, duele mucho el sabe que su hermano se fue”.

La demanda también afirma que el centro violo la regla estatal de proporción, que requiere que haya un adulto por cada 4 niños menores de un año.

“Había un adulto por cada ocho niños eso e irresponsable y no debía de haber pasado”.

Según el informe de las autoridades el menor fue encontrado por un empleado de la guardería, quien notó que el bebé no respiraba. El niño fue aerotransportado al hospital donde lo declararon sin vida.

“Lo que necesita la familia es justicia y respuestas y Lincon Martí no está dando ninguna respuesta”.

Otra de las frustraciones de la familia es la falta de información de esta guardería que aún no le ha enviado un reporte de lo que sucedió ese día.

“Todos los niños que van a una guardería deberían regresar a casa”.

El abogado de la Guardería Lincoln Martí, dice:

"Es mi posición, y la de mi cliente, que no es apropiado discutir asuntos que están actualmente en litigio y, lo que es más importante, que todavía están bajo investigación”.