Familia de víctima baleada en la Pequeña Habana acusa a la policía de maltrato

Familiares del hombre asesinado a las afueras de su negocio en la Pequeña Habana acusan de maltrato policial a los oficiales que atendieron el caso.

Medalit Castañeda, esposa de la víctima, dice: “Es duro para mí soportar la pérdida de mi esposo, es muy duro”.

A casi dos semanas de la trágica muerte de Walter Castañeda, dice que “su familia, devastada, denuncia el supuesto maltrato de oficiales de la Policía de Miami que respondieron inicialmente a la escena”.

Walter Castañeda, hijo mayor de la víctima, dice: “Es algo muy fuerte, muy traumático para la familia ver estos vídeos. Yo no he podido ver esos vídeos porque creo que acabarían con mi vida propia”.

Imágenes compartidas con T51 por la familia este viernes muestran el caos que se vivió la noche del 1ro de octubre.

“Nadie va a querer que, a un familiar, a un padre, a un hermano lo traten después de herido de esa manera”.

Minutos antes del incidente, cerca de las 8 de la noche la víctima dejó a sus dos pequeños nietos en un carro en la parte de atrás de su negocio ubicado en la Pequeña Habana, se encontraba cerrando el establecimiento cuando un sujeto intentó asaltarlo y le disparó.

“A la policía no le importaba que estaban mis nietos presentes ahí, no los cubrieron, no los protegieron”, dice la abuela de los niños.

El sospechoso le disparó a Walter y huyó de la escena. Según la familia, minutos más tarde llegaron alrededor de 5 oficiales de la policía de Miami y de acuerdo al abogado que los representa hubo varias faltas por parte de los policías. Sostiene que tardaron en llamar a la ambulancia y que esposaron al hombre herido.

Joseph G. Tesmond, abogado de la familia, dice: “En este caso es una violación de los derechos civil. En un futuro, no se si en 6 meses o en un año, aunque sea lo último que haga en mi vida, pero quiero justicia para esta familia.”

Kenia fallat, vocera del dpto. Policial de Miami, dice: “Nuestra prioridad y misión es salvar vidas y proteger. “

El Departamento de Policía, dice: “Estamos mirando las cámaras que portan los oficiales para ver lo que ocurrió desde el inicio hasta el final de ese día”.

El abogado del caso nos dijo que están buscando más testigos de los hechos que pudieran a ayudar a esclarecer las circunstancias de este incidente en el que perdió la vida Walter.