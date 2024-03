Familia de mujer que falleció tras popular cirugía plástica demanda al médico y la clínica

Erica Russell tenía 33 años y 5 hijos cuando decidió viajar de su hogar en Tennessee a Miami a someterse a una popular cirugía plástica. “Quería mejorarse para ella misma y para la familia, pero desafortunadamente llegó a un lugar que no le tenía los mejores intereses de ella en mente”, dice Dax Bello, abogado de la familia de Russell.Bello se refiere a Seduction Cosmetic Center en la calle ocho donde en el 2021 Russell se hizo un levantamiento de glúteos con transferencia de grasa, o BBL, la cirugía estética que tiene una de las tasas de mortalidad más altas. investiga

Según récords del estado, el Dr. John Sampson, quien realizo la cirugía, comenzó su jornada en el quirófano a eso de las 6:32 de la mañana y operó a 6 pacientes ese día antes del procedimiento de Russell que comenzó a eso de las 8:31 de la noche. “Catorce horas después de la primera cirugía, entró a la cirugía de la señora Russell”, dice Bello.

La autopsia de Russell dice falleció de una embolia pulmonar luego que el Dr. Sampson le inyectara grasa dentro del músculo de los glúteos, algo que es prohibido por ley. Esto, luego que también ignorara los estándares médicos durante la liposucción, según concluyo el Departamento de Salud del estado. “Le perforó el hígado, le perforó los intestinos, el abdomen, y ella se sangró internamente”, explicó Bello.

La familia de Russell ahora está demandando a Seduction Cosmetic Center y al Dr. Sampson, alegando, entre otras cosas, que el centro no debiese haber dejado que el médico hiciera un numero inseguro de cirugías ese día, especialmente porque en los récords estatales, el aparecía como encargado de la seguridad medica del centro y no se suponía que estuviera haciendo cirugías. “Escogieron un doctor que no debería de haber estado haciendo ninguna cirugía en ese centro para hacer tanto como siete…desafortunadamente le ha puesto precedencia a las ganancias sobre el bien de los pacientes”, alega Bello.

Durante una audiencia de la Junta Médica del estado en el 2022, el Dr. Sampson no quiso decirnos si fue presionado a hacer tantas cirugías en un mismo día. El termino aceptando un acuerdo del estado que prohíbe que vuelva a hacer BBL’s. “El público, las personas, la ciudadanía no pueden dejar que los centros como este pongan las ganancias sobre el bien de ellos”, reclama Bello.

Respondiendo a la demanda de supuesta negligencia que interpuso la familia Russell, el representante legal del Dr. Sampson nos dijo que no puede comentar sobre litigios activos. Una carta que su abogada anterior le envió al estado dice que el medico esta “comprensiblemente molesto por lo que pasó en este caso” que el “ha realizado más de 10.000 procedimientos de liposucción y aproximadamente 7.500 BBL en su práctica, y esta es la primera vez que ha tenido alguna complicación significativa por cualquiera de esos procedimientos, y mucho menos la muerte del paciente”. Los representantes de Seduction Cosmetic Center no respondieron cuando le preguntamos acerca de esta demanda. Según el abogado de la familia Russell, están presentando esta demanda para crear conciencia y tratar de evitar que esto le vuelva a suceder a otra familia ya que recuperar dinero siempre es difícil en estos casos porque muchos centros y médicos no cuentan con seguro de mala práctica