Familia de Miami Gardens lleva más de 10 días sin electricidad

Una total pesadilla es la que está viviendo una familia de Miami Gardens con una cocina improvisaba, todos los alimentos perdidos mientras están viviendo en un patio oscuro tras más de 10 días sin electricidad. Por ahora improvisan con un generador pero ni así logran tener la energía suficiente para encender las luces de la casa.

Maria Durán, la residente afectada, relata lo sucedido: “Pasó como una especie de tornado por aquí … lluvia con viento … la cual deterioró el techo, que lo tiró arriba de los cables de corriente desde entonces estamos sin corriente … se ha llamado a todas las personas que han tenido que llamar. Todos vienen pero ninguno le da solución a este problema”.

Un problema que está afectando a una familia en Miami Gardens de 7 personas que viven en la vivienda, pero su panorama actual es un poco diferente pues se han visto obligados a sacar el colchón a la sala o simplemente dormir en el patio en una hamaca.

“No podemos seguir soportando esto ,.. esto es increíble en este país. Si en Cuba, en Venezuela, en cualquier otro país pero en este país, en Estados Unidos que esté pasando esto es vergonzoso pienso que deberían tomar medidas con esto”, se queja Damaris Márquez, otra residente afectada.

Según la compañía de electricidad Florida Power and Light "el 2 de junio, sus inspectores identificaron daños en los equipos que pertenecen al cliente. Antes de que FPL pueda conectar el servicio a cualquier propiedad, debemos asegurarnos de que sea seguro. En caso de daños en equipos que son propiedad del cliente, este debe contratar a un electricista para que realice las reparaciones necesarias y lo inspeccione la municipalidad local”.

Fernando Bayas, el dueño de la casa, explica que le "dijeron que tenía que ponerlo con un código como está establecido up to date como en este momento … lo hicimos ellos me dijeron que tenía que ponerlo más alto entonces me han dado información incorrecta”.

El dueño de la casa asegura que el conflicto con la información por parte de FPL ha retrasado el proceso, hoy nuevamente trajo electricistas para realizar los cambios requeridos a la espera de una solución.

“Los mosquitos por la noche no nos dejan dormir. El ruido de la planta para los que nos quedamos afuera a dormir tampoco nos deja dormir, esto es como una guerra psicológica”, relata Maria Durán.

El sueño dice que espera que FPL venga a restablecer el tendido eléctrico este viernes.