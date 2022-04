Familia de Miami Gardens denuncia robo de camioneta y herramientas de trabajo

Una familia de Miami Gardens despertó esta semana con una terrible noticia luego de que del patio de su casa le llevaran una camioneta cargada con herramientas de trabajo

Eliany Aguila recuerda que el día de los hechos su esposo le dijo: “baby baby nos robaron ... y se manda a correr”.

Todo ocurrió el pasado jueves a las 5:33 am en un parque de casas móviles en Miami Garden.

“El trabajo de 18 años”, dice Manuel Serrano que le robaron, pues “yo tenía todas mis herramientas con eso es lo que yo pago mis billes (facturas), no me dejaron nada”.

Pero todo no quedó ahí, al día siguiente regresaron los ladrones, aunque no se sabe con cuales intensiones.

“Vienen de nuevo en el segundo día, como si fueran los dueños de la casa, uno se siente nervioso, moleto, no se para que vino la segunda vez”, precisa Manuel Serrano.

Mientras su esposa dice que ahora se siente “impotente, llorando, el dolor de cabeza no se me ha quitado”. Agrega “anoche no dormimos porque pensamos que iban a volver”.

El hombre, que trabaja instalando ventanas y puertas, debe regresar este lunes a su oficio y no tiene con qué, pues todas sus herramientas estaban en el auto robado. “Puedo decir que me han robado 15 mil dólares más las herramientas que no tienen precio”.

Mientras la policía investiga el robo e intenta hallar a los responsables, le piden a la comunidad que informe a las autoridades en caso de que vean el vehículo, se trata de una camioneta Chevrolet de color verde del año 2017, que tiene una carabela distintiva en la parte de atrás.