Familia busca respuestas tras desaparición de una mujer en Fort Lauderdale

Una familia de Fort Lauderdale está desesperada por obtener respuestas de la policía después de que una mujer desapareciera el pasado jueves de una zona no incorporada de Central Broward.

Según los detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Oficina del Sheriff de Broward, Mimose Dulcio, de 39 años, fue vista por última vez el jueves, alrededor de las 5:30 p.m. cerca de la cuadra 400 de Northwest y la 30th Avenue en Central Broward, una zona no incorporada del condado.

El hermano y las hermanas de Dulcio dijeron que están preocupados por su seguridad porque esta no parece una actitud normal de ella.

"Ella no se escaparía y nunca volvería a casa", dijo la hermana de Dulcio, Seminta Dulcio. "Esa no es ella. Esta es una situación bastante grave".

Su hermana llamó a Dulcio varias veces el viernes por la mañana temprano, pero no respondió ni devolvió las llamadas telefónicas, por lo que fue a su casa para ver cómo estaba.

"Atravesé su puerta, ella no estaba allí. Miramos a nuestro alrededor y simplemente no pudimos encontrar a Mimose", dijo Seminta Dulcio.

La familia descubrió que no solo faltaba Dulcio, sino que también faltaban algunos otros artículos, su teléfono celular estaba roto y dentro de la casa.

"Algo está realmente muy mal. Todos deben saberlo", dijo el hermano de Dulcio, Enel Dulcio.

Le preguntamos a la familia si conocían a alguien que pudiera haber estado en contacto con ella antes de su desaparición y Enel Dulcio dijo: "Su marido. No sé si es una persona de interés. Si no lo es… ¿por qué no es sospechoso? Esta es la única persona que sabemos que la vio o que estuvo aquí cuando ella estuvo aquí".

Los detectives han descrito a Dulcio como una mujer con cabello negro y ojos marrones que mide aproximadamente 5 pies, 5 pulgadas de alto y pesa alrededor de 170 libras.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Dulcio debe llamar al Detective Chris Blankenship de la Oficina del Sheriff de Broward, al 954-321-4268 o al número de emergencia del condado al 954-764-4357.

Los detectives también le pidieron a cualquier persona con información sobre el caso que desee permanecer en el anonimato que llame a Crime Stoppers del condado de Broward al 954-493-8477.