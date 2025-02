Familia busca justicia tras la muerte de joven atropellado

La familia González, de origen colombiano, ha vivido una tragedia, tras el fatal atropello de Julián González, un joven de 20 años, en el área de Pines Boulevard, entre Douglas Road y la 98 Avenue del noroeste, en Pembroke Pines. El conductor responsable huyó de la escena.

Julián González, descrito por sus familiares como un joven alegre y carismático, había llegado a Estados Unidos hace casi dos años con el sueño de ayudar a su familia y construir un futuro mejor. Su hermana, Elizabeth González, recuerda su personalidad única:"Él tenía una personalidad única, un niño muy alegre, nunca se enojaba, siempre estaba con sus bromas."

A sus 20 años, Julián trabajaba como repartidor de DoorDash y soñaba con convertirse en productor musical. La madrugada del accidente, había terminado de trabajar y circulaba en su moto cuando fue embestido violentamente por un automóvil.

Según Elizabeth, el impacto fue devastador: "El impacto fue muy fuerte, al parecer arrastró no sé cuántas millas la moto con mi hermano. La persona que llamó a emergencias no fue el conductor, sino un testigo. Mi hermano aún tenía pulso, pero no sabemos si murió en el camino o en el hospital".

El dolor de la familia González es evidente. Leandro Arango, primo de Julián, expresó la profunda tristeza que embarga a sus seres queridos: "Ha sido muy duro para la familia. Yo estaba muy cerca de mi primo, jugábamos fútbol juntos. No puedo creer que se haya ido así."

Además del dolor por la pérdida, la familia enfrenta la angustia de saber que el responsable huyó de la escena a pie, dejando a Julián gravemente herido. Leandro calificó el acto como cobarde: "El conductor del carro se fue a pie y eso duele mucho. Es muy cobarde hacer algo así y no pensar en el dolor que trae a nuestra familia."

Mientras la familia prepara el último adiós a Julián, quien será recordado por su alegría y sus sueños, las autoridades locales continúan investigando el accidente. La familia ha hecho un llamado desesperado al responsable para que enfrente las consecuencias de sus actos: "Que se entregue, por favor. Necesitamos el cierre y la justicia. Dejar a mi primo tirado en la calle como un animal es un dolor inmenso que nos dejaste," suplicó Leandro.