Familia busca a mujer desaparecida hace un mes en Fort Myers

En el suroeste de Florida buscan a una mujer hispana de 65 años de edad que está desaparecida desde hace mes y medio. La policía de Fort Myers encabeza la búsqueda pero la familia también realiza incansables jornadas diarias para encontrarla.

Desde que fue reportada la desaparición de Maria Dilenia Espinal, su familia no ha cesado la búsqueda. Imágenes en volantes se observan por toda la ciudad, al tiempo que se ofrecen 10 mil dólares de recompensa a quien ofrezca información sobre su paradero.

Imágenes de una cámara de vigilancia captan el momento cuando Maria Dilenia camina por la avenida New York y la carretera Lucket. El video muestra que fue a la 1.27 de la mañana del 13 de diciembre, esto luego de salir de su vivienda y caminar con rumbo a la interestatal 75.

La policía considera que está en peligro pues padece demencia, aunque su hija Jessica, no atribuye por completo que esta sea la causa de la desaparición.

“Ella todavía estaba en sus capacidades, ella todavía el miércoles a mi personalmente se me quedaron las credenciales de ella y aun así me entregó su número de seguro social, de su mente. El por qué ella no retornó, no lo sabemos”, asegura Jessica Dilenia Michel, hija de la persona perdida.

La definen como una mujer alegre, muy familiar y activa, “sus 65 años los disfrutó a lo grande”. Jessica y su esposo, junto a otros miembros de la familia y amigos recorren la ciudad mostrando y colocando avisos sobre la desaparición de la mujer, ya han recorrido cada espacio de la ciudad.

“Desde las cinco de la mañana, mi primera batalla es en oración, de rodilla, pidiéndole a Dios que la ilumine a ella o nos ilumine a nosotros a encontrarla o darle en su paradero”, remarca su hija.

“Tenemos la esperanza y sabemos, tenemos la fe de que ella esta en algún lugar, donde no sabemos, por eso quisiéramos de que alguien nos diera la ayuda de que si la ha visto o si alguien la tiene y no vamos a parar, no vamos a parar porque cuando uno para, ya lo pierde todo” dijeron los familiares.

Detectives de la policía de Fort Myers continúan la búsqueda al tiempo que investigan la desaparición. Además de la línea telefónica del Departamento de Policía de Fort Myers (239) 321 7700, la familia pone a disposición el teléfono (239) 333 6942 para información sobre el caso.