“Sentimos mucho miedo”: Expreso político cubano enfrenta posible deportación

El opositor cubano Lazaro Yuri Valle Roca y su esposa Eralidis Frómeta recibieron el viernes la notificación enviada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a todos los beneficiarios del parole humanitario.

“Sentimos mucho miedo, porque sabemos lo que implica regresar a Cuba”, apunta Eralidis Frómeta.

De acuerdo con el aviso, tendrían que salir del país antes del próximo 24 de abril y eso “es una condena de muerte”, consideran.

Valle Roca sufrió casi tres años de prisión política en Cuba. “Lo sacaron esposado directamente del Combinado del Este - una cárcel de máxima seguridad - rumbo al aeropuerto, y de allí a Miami. Todo gracias a la gestión de su esposa.

“De embajada a embajada, me gestionaron una cita para poder llegar a la embajada americana. Ya teníamos un parole puesto por mi hermano, que es ciudadano americano”, relata Frómeta.

Ese parole se agilizó y así pudieron ingresar a Estados Unidos. Una vez aquí, no solicitaron asilo político, porque tenían la protección de ese parole, válido para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.

“Nadie que tiene el parole humanitario y es cubano, me preocupa. No está en peligro de ser deportado. Pueden esperar y al año y un día se van a legalizar. El tiempo ilegal que van a estar aquí desde abril 24 hasta que llegue el año y un día, no afectará su elegibilidad para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano”, explica el abogado de inmigración, Willy Allen.

“No me preocupa ningún cubano que entró por parole humanitario. En este tiempo, lo trágico es el tiempo que van a tener que esperar por un permiso de trabajo, porque lo pierden y cualquier proceso de solicitud está en pausa”, reconoce el abogado.

“Si nos toca regresar, eso es desde que nos bajemos del avión gritar: ‘Abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro, abajo la dictadura y seguir la pelea desde Cuba”, confiesa Frómeta.

Por su parte, Lazaro Yuri Valle Roca, periodista cubano exiliado en Miami, remarca: “Como siempre voy a estar defendiendo a mi país, luchando por la libertad de mi patria”.