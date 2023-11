Expolicía de Hialeah culpable de secuestro sentenciado a 5 años y 6 meses de cárcel

El exoficial de Hialeah, Rafael Otano, quien fue declarado culpable de cargos de secuestro, pero absuelto de los cargos de agresión tras ser acusado de secuestrar y golpear a un hombre sin hogar, fue sentenciado este miércoles a 66 meses de prisión (5 años y medio) y 5 años de libertad supervisada.

El pasado 29 de agosto, en la sala de la jueza Andrea Wolfson, un jurado declaró culpable Otano de secuestro a José Ortega, un hombre desamparado, quien según reportes de corte fue llevado a un área fuera de la jurisdicción de Hialeah, golpeado y abandonado en el lugar.

El abogado de Otano dijo en agosto que el veredicto no tenía sentido. "Creemos que es un escándalo", dijo Michael Pizzi. "El veredicto es totalmente absurdo, si como determinó el jurado el Sr. Otano nunca lo golpeó, no es culpable de agresión, no es culpable de tocar a esta persona, no puede ser culpable de secuestro."

Michael Pizzi, abogado que representa a Otano, quería una sentencia de 36 meses de libertad condicional. Pizzi dijo que su cliente era sólo un oficial de respaldo y que Otano simplemente estaba haciendo su trabajo.

"El señor Otano tenía control total sobre la situación", dijo la jueza Wolfson durante la sentencia.

Shawn Abuhoff, fiscal estatal adjunto, destacó después de que Otano hablara que el acusado no ha estado dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. "No culpes a la víctima, cúlpate a ti mismo", añadió Abuhoff.

Abuhoff recordó al tribunal que los datos del GPS mostraban que Otano estaba con Lorenzo Orfila, su coacusado, cerca de la escena del crimen el día que supuestamente golpearon a la víctima, José Ortega-Gutiérrez. Los fiscales querían que Otano fuera sentenciado a hasta 90 meses de prisión, destaca NBC 6, canal hermano de Telemundo 51.

Otano y su coacusado Lorenzo Orfila, se presentaron en un centro comercial después de que el dueño de un negocio se quejara de que José Ortega-Gutiérrez supuestamente estaba alterando el orden público. A partir de ese incidente se desarrollaron los hechos por los que fue sentenciado Otano.

Orfila tiene una audiencia en corte el próximo mes.