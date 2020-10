Expertos piden no bajar la guardia ante coronavirus en Florida

Mientras ambos candidatos presidenciales hacen esfuerzos desesperados por ganar el estado de la Florida , el número de nuevos casos por coronavirus va en aumento.

"Yo no creo creo que sea solamente más gente haciéndose pruebas sino que realmente hay un aumento de casos sintomáticos, no solamente asintomáticos", dijo Lilian Abbo, jefa del programa de control de infecciones del Hospital Jackson.

El Departamento de Salud de la Florida reportó hoy 3, 377 nuevos casos, de los cuales 581 son en Miami-Dade, 512 en Broward y 291 en Palm Beach. Además se reportaron otras 20 muertes relacionadas con el COVID-19.

"No podemos predecir el futuro, pero sí sabemos que a medida que cada uno de nosotros contribuya a mantener estas medidas vamos a poder tolerar un nuevo normal, poder convivir con este virus y no tener que volver a cerrar y no colapsar nuestro sistema sanitario", explicó Abbo.

Por esto, varios expertos del sistema de salud Jackson hicieron un llamado a la comunidad a no bajar la guardia, especialmente durante este fin de semana, cuando se celebra Halloween.

"Lo último que sugerimos es tener fiestas tanto de adolescentes como de adultos de 50, 100, 200 personas en una casa, no van a estar usando máscaras y hay mucha aproximación física", señaló Abbo.

"No podemos bajar la guardia porque no sabemos lo que va a pasar en el invierno y pueden empezar a aumentar los casos", agregó.

Carlos Migoya, presidente del sistema Jackson Memorial, afirmó que el hospital está preparado "para cualquier crecimiento que tengamos en este mes noviembre".

Afirmó que el número de hospitalizaciones por COVID-19 se ha mantenido estable, sin embargo en el condado han aumentado levemente.

"En la comunidad completa en el condado si llevamos ya varios días donde el número de camas en todos los hospitales ha subido un poco, no mucho pero ha subido un poco", indicó Migoya.