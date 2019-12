Excluyen a Gente de Zona del concierto de fin de año en Bayfront Park

La popular agrupación Gente de Zona fue excluida del concierto anual de fin de año que organiza Pitbull en el Bayfront Park de Miami, según confirmó el alcalde Francis Suárez.

El encargado de negocios de Cuba en Estados Unidos, Jose Ramón Cabañas, se refirió a la cancelación de la agrupación cubana como terrorismo cultural y generó múltiples reacciones en redes sociales.

El alcalde Súarez también tuvo una respuesta. “Yo encuentro esas declaraciones muy interesantes, porque ellos son terroristas y punto, ellos encarcelan a prisioneros políticos, como José Daniel Ferrer, quien se encuentra actualmente en una cárcel, que han violado sistemáticamente durante décadas los derechos humanos (…) yo lo veo casi cómico pero triste a la vez que un gobernante cubano me va a tratar de insultar a mi, pero no es así, porque yo veo a una persona que me critica del gobierno cubano como si fuera un elogio”.

El alcalde de Miami dijo que se comunicó con los organizadores del evento para pedirle respetuosamente que analizaran la participación de estos artistas y el historial de Gente de Zona con el régimen castrista.

No es la primera vez que estos artistas causan controversia en miami. Hace algunos meses reconocieron públicamente como presidente al gobernante de la isla, Miguel Díaz Canel y se les vio con el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro.

El alcalde reconoció que a una parte del público del sur de la Florida le gusta Gente de Zona pero aseguro que aún hay muchas heridas abiertas en la comunidad cubana.