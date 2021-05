Exclusivas imágenes de balseros cubanos llegados a Miami

En exclusiva tuvimos acceso a las imágenes de cuatro balseros cubanos que lograron llegar con vida al sur de Florida.

Armaron su rústica embarcación clandestina y salieron desde Santa Fe en La Habana.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Su vida estuvo en peligro durante la travesía porque “esto es agua por todos lados”.

Durante días navegaron “a base de remo y a base de vela”.

El mal tiempo los hizo perder el rumbo, y estuvieron 2 días a la deriva, en medio de grandes olas que amenazaban con hacerlos zozobrar.

En las imágenes se puede ver diferentes momentos de la travesía

“Miren esa mujer tirada en el piso, esta deshidratada”, dice uno de lso balseros durante la travesía.

“Yo me monté y yo dije: me voy y voy a llegar y es la fe”, dice Madelin Casas.

Llegaron a Key Biscayne el 16 de abril y hablaron en exclusiva ante nuestras cámaras, para contarnos como han sido sus primeros 20 días en miami.

“Protegidos por las personas de aquí”, dice Casas.

“Tengo aquí lo que nunca pensé tener, solamente una persona me regaló 7 pares de zapatos de golpe”, dice Héctor Reinosa.

Son los primeros balseros cubanos que hablan públicamente desde hace mucho tiempo.

“Yo en la primera entrevista estaba medio asustado todavía”, dice Héctor Reinosa. Se refiere a estas declaraciones: “yo sinceramente no me fui del país por traición al país ni nada. En cuba me tenían azotado y me tenían asustado todo el tiempo como tienen a una pila de personas, a la mayoría del pueblo”.

“Allí pasaba trabajo para las cosas y veo que todo se me da tan fácil que tengo todo lo que necesite, quisiera tener a mis niñas”, dice Casas.

Y cuentan sobre las recientes protestas contra el régimen

“Lo que están haciendo es un abuso con el pueblo cubano, los están oprimiendo, los policías maltratando a la gente en las calles", dic Reinosa..

Hoy tuvieron su primera cita con un abogado y próximamente estarán sometiendo un caso de asilo político, la única opción que tienen. De no obtenerlo, podrían ser deportados a la isla.

“No, no me parece, yo no me voy para ningún lado, aquí me quedo”, dice Casas.

Ahora tendrán que ir a corte y pelear un caso de asilo por miedo creíble.