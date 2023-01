Exclusiva: Embajador de EEUU ante la OEA habla sobre la política hacia Venezuela y Cuba

Es un rostro conocido en Miami, el diplomático cubanoamericano y profesor de política y relaciones internacionales de FIU, Frank Mora es el nuevo embajador de EEUU ante la OEA.

Ante la pregunta de cuales van a ser sus planes para tratar de ampliar la red de amigos de EEUU en la región, dijo: "yo creo que en la OEA hay entre todos los países a pesar de que tenemos algunas diferencias hay un compromiso con la democracia , hay que ser consecuente con la democracia si en Cuba , Venezuela y Nicaragua donde se violan sistemáticamente los derechos humamos pues tenemos que llamar la atención en esos países igual que en otros países donde se violan los derechos humanos”.

El exsubsecretario de defensa para Latinoamérica en el Departamento de Defensa bajo Obama sabe que LA OEA no tiene herramientas duras para actuar frente a regímenes dictatoriales porque su desempeño es más diplomático.

Cuestionado sobre si puede garantizar que no habrá bajo el presidente Biden un cambio de política hacia Cuba, dice: “mira las negociaciones que dieron en La Habana hace poco, son negociaciones que se han dado anteriormente de 2015 a 2018 bajo Obama y bajo Trump se mantuvieron, y se han restaurado esas conversaciones para lidiar con un tema coyuntural y especifico de interés nacional para EEUU, pero esto no indica que esto es un paso hacia la política de EEUU hacia Cuba, es solo sobre ese tema, yo no veo ningún cambio. Nosotros no estamos intentando crear las condiciones para tener una relaciones normal entre dos países”.

El embajador subraya que se mantendrá una conversación abierta con el objetivo fundamental de restaurar la democracia en países como Cuba y Venezuela

“Está claro con nosotros que Venezuela o el régimen de Maduro va resistir y en muchos aspectos nuestra política se mantiene consistente , vamos a mantener las sanciones que vemos hoy”.

Ahora que Juan Guaidó por decisión de la propia oposición deja de ser el presidente interino de Venezuela por quien para usted el líder de la oposición, el embajador revela con quien conversan ahora los temas de Venezuela.

“Nosotros trabajamos con la Asamblea Nacional, con los lideres que la Asamblea Nacional identifique. Identificaron a la Dr. Figuera como la presidente de la comisión de la Asamblea Nacional , nosotros apoyamos la unidad plataforma, que está negociando en México , nosotros apoyamos ese esfuerzo porque realmente pensamos que es el único mecanismo donde se puede restaurar la democracia en Venezuela”.

Ante la pregunta de cuáles van a ser sus prioridades, la respuesta fue: las prioridades primero, fortalecer la OEA , la OEA es importante, no es simplemente un foro para discusión y conversación, la OEA tiene muchos elementos, que trata de combatir retos en la región por ejemplo el tema de la desigualdad , el tema del crimen y la violencia , el tema del cambio climático”

Mora también dijo, que aunque vienen “de administraciones diferentes, el tema de la OEA es un tema bipartidista, la misión, valores, relevancia de la oea en estamos totalmente de acuerdo Carlos Trujillo llevó a cabo varias reuniones informales como la violación de derechos humanos en Cuba, yo pienso hacer lo mismo”.

El embajador Frank Mora destaca que así como el año pasado Biden decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre de las Américas, él considera que para ser consecuente con los valores democráticos con los cuales estan comprometidos, abogará para que en el futuro regímenes como esos no sean invitados a ese tipo de cumbres.