Exclusiva: jefe de policía revela nuevos detalles del caso de asesinato de El Taiger

En una entrevista exclusiva con Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, accedimos a nuevos detalles en relación a la investigación que su oficina realizó en el caso del asesinato del artista cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, reconocido en el mundo musical como El Taiger.

Los videos entregados como evidencia a la fiscalía para procesar a Damián Valdez Galloso, el principal y único acusado en el caso, sirvieron para imponerle un cargo de homicidio en segundo grado.

Por primera vez la policía reveló que una mujer aparece en un video en el que se ve a El Taiger desplomándose tras el disparo. "Desde bien temprano en la investigación los detectives descubrieron un video que muestra el incidente en su totalidad", reveló Morales.

"Estábamos manteniendo la seguridad sobre el video porque no queríamos que interfiriera en el arresto del acusado y en el interrogatorio". Morales explica que tal medida se debió a que "no queríamos que hubiera ninguna duda del asesinato. Y nos permitiera tener la habilidad de probar que no fue accidente, que no fue en defensa propia y que obviamente hubo una intención de causarle daño a El Taiger".

El jefe de la policía dijo no saber la relación entre la mujer y el acusado, pero confirmó que ella habría declarado que Valdez Galloso le pidió ayuda pues El Taiger se había caído y dado un golpe en la cabeza.

Los detectives confirman que "no tienen ninguna sospecha de que esa mujer ayudó a cometer el crimen", al tiempo que remarcan que "el único responsable de agredir a El Taiger, que fue quien lo colocó en el vehículo, lo manejó hasta cerca del hospital y el que hizo la llamada al 911 fue Damián Valdez Galloso".

El jefe de la policía relata que el video muestra que El Taiger llega a la casa del acusado sobre las 4:30 de la madrugada, "empieza a tocar (la puerta) por un par de minutos, de repente se abre la puerta y ocurre el incidente". Morales precisa que aunque la puerta se abre aun de por medio entre la víctima y su perpetrador quedaba una reja de hierro que los dividía, que no se abre hasta luego de que el disparo se había efectuado.

Sobre el arresto de Damián Valdez Galloso, el jefe de la policía de Miami, contó que se produjo "en un apartamento, de un hotel que tenía como muchos cuartos y cada uno tenía muchas camas y estaba en Brooklyn, en Nueva York".

"Los oficiales lo identificaron y cuando el salió por la mañana del edificio lo tomaron en custodia", explica Morales, quien remarca que recibieron muchas llamadas del público diciendo que lo habían visto en México y en el Canadá, pero nada de esto ayudó a su detención.

Morales dijo que en su experiencia de 30 años trabajando en la policía de la ciudad de Miami siempre han investigado bajo la premisa de poder probar la planificación del crimen antes de que ocurra. "Y en este caso no hemos descubierto esa evidencia", ni premeditación, por lo que la fiscalía le ha impuesto el cargo de asesinato en segundo grado para lograr un veredicto de culpabilidad que no se escurra con un ambicioso cargo de asesinato en primer grado que no se pueda probar.

"Este es un caso donde la evidencia está fuerte, tienes evidencia en video y física" contudente. Y solo "dos personas involucradas: El Taiger y Valdes". "La evidecia no deja indicar otra cosa que no sea que lo que pasó fue un asesinato, un crimen innegable".

Aclarando las dudas de donde habría sido el disparo fatal, el jefe de policía precisó: "fue un disparo en la frente". Morales aclaró que El Taiger "en ningún momento fue torturado, en el video no hay ninguna indicación de que fuera torturado".