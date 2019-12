Exclusiva: Habla madre de joven asesinada en Coral Springs

La madre de la joven Daniela Tabares Maya, asesinada el pasado sábado en Coral Springs, rompió el silencio en entrevista exclusiva con Telemundo 51 y mostró su dolor por un hecho que presintió, pero sobre el cual no tiene explicaciones.

“Yo sabía. Sabía que algo le había pasado y que tenía que reaccionar súper rápido porque algo le había pasado”, dijo Isabel Tabares al escuchar el llamado a la puerta de su casa.

Una sospecha que para la señora Isabel se convirtió en realidad cuando detectives de la policía tocaron a su puerta la mañana del sábado con la peor noticia: el cadáver de su hija de 21 años había sido encontrado dentro de un vehículo, con un disparo de bala en la cabeza.

“Puedes ser que por su falta de experiencia, por su bondad ella confiaba en todas las personas”, dice consternada la madre de la joven de origen colombiano.

Según la madre, la presunta agresora de su hija, Yvonne Serrano, de 51 años, se habría aprovechado de la bondad de la joven.

"Ella tenía claro que esa noche quería hacerle algo a alguien, quería hacerle daño a alguien y desafortunadamente, mi hija se cruzó en su camino", manifestó.

En medio del dolor, la señora Tabares encuentra algo de consolación en que su hija no haya sufrido. "No he querido dañarme la cabeza pensando por qué lo hizo, cómo lo hizo (...) la única pregunta que le hice a la policía fue si mi hija sufrió, y el policía me aseguró que no, que su muerte fue inmediata".

Toda la familia está pendiente de la investigación policial para saber realmente qué ocurrió.

Los servicios fúnebres de Daniela serán este miércoles en Kraeer Funeral Home de Coral Springs, a las 7:45 p.m.