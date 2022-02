Exclusiva: familia de soldado ucraniano de origen cubano cuentan la situación que viven

Hablamos en exclusiva con la familia de un soldado ucraniano que viven su peor pesadilla.

Familia ucraniana separada por la guerra viviendo su peor pesadilla. Residen en Odessa, el hijo está peleando en el frente, el padre se encuentra en Kiev donde fue sorprendido cuando comenzó la guerra y teme regresar al hogar.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Eloy Leiva, padre de soldado ucraniano:

“Ayer me puso, bien peleando. Sí, se me rompe el corazón, por un lado tiene que hacerlo, pero por otro lado…”

Quiere ver a su hijo vivo y sano. Su hijo, Juan Alberto, un soldado ucraniano de 24 años, quien se encuentra peleando en Mariupol al sureste de Ucrania.

“Él no llama, no puede hablar, pero nos escribe. Yo le pregunto, ¿cómo estás? Y el me dice, bien.

Eloy Leiva reside en Ucrania desde 1984, cuando viajó desde Cuba, conoció a su actual esposa y conformó su familia.

Dice que ha vivido diversos momentos históricos, desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis de 2014, pero la situación actual lo tiene en jaque.

“Ya se siente la presión de la guerra, más los misiles que cerca de mí no han caído, pero si los he escuchado.”

Por motivos de trabajo se encuentra en Kiev, a pocos kilómetros de los tanques rusos que avanzan en dirección a la capital ucraniana. Ahora teme regresar a su hogar en Odessa donde le espera su familia.

Liudmila Leiva, hermana de soldado ucraniano:

“Están atacando también a las ciudades y están matando a los ucranianos, soldados hombres, mujeres, niños. La gente está lógicamente nerviosa, algunos rabiosos”.

El ejército ucraniano reportó este viernes la entrega de 18 mil armas a voluntarios para defender su ciudad.

Víctimas, porque no ellos empezaron esta guerra vino el enemigo a nuestra tierra y por eso hay muertos ucranianos.

Estamos pidiendo al mundo, al mundo civilizado, a los países democráticos, que presten mucha atención a lo que está pasando.

A las 8:50 pm, hora de Ucrania, está familia en Odesa recibió información de que iban a ser atacados.