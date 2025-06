EXCLUSIVA: Familia de Derek Rosa prepara demanda civil

La familia de Derek Rosa, el adolescente de Hialeah acusado de asesinar a su madre, está preparando una demanda civil contra quien resulte responsable de la filtración de fotografías del cadáver de la mujer.

El dolor de haber perdido a su hija Irina García se agrava para Isabel Acosta por otra pesadilla: las imágenes explícitas del cuerpo de su hija que circulan por redes sociales.

"El mensaje que yo les puedo dar a ellos es que nunca quieran vivir lo que yo estoy viviendo y que respeten la memoria de mi hija y el dolor que tengo yo", dijo Acosta, abuela materna de Derek Rosa.

El abogado de la familia, Stephan López, confirmó que está preparando una demanda civil contra cuatro entidades gubernamentales involucradas en la investigación y afirmó que ya envió la notificación.

"La policía de Hialeah , los detectives de major crimes, están notificados en la lista, la fiscalía de Miami-Dade County de Kathy Fernández Rundle, la policía, la fiscalía , el examinador médico y el secretario del tribunal de la corte de Miami Dade County tuvieron acceso a información privada sobre el cadáver de Irina", dijo.

Las imágenes, a las que Telemundo 51 no tuvo acceso, han circulado en redes sociales.

"Las publicaron, uno de ellos las publicó, salieron en las redes y eso, lo mínimo, es negligencia, le violaron la privacidad a Irina , a Isabel y a José", dijo el abogado.

El crimen ocurrió el 12 de octubre del 2023, cuando Derek Rosa tenía 13 años. Su madre, Irina, tenía 39 años y había dado a luz a una niña dos semanas antes.

En una de las primeras audiencias del caso en la corte, se conoció que Derek Rosa le habría enviado las primeras fotografías del cadáver de su madre y de él con las manos ensangrentadas a un amigo que habría conocido a través de video juegos, pero el abogado afirma que se trata de otras imágenes.

"Las imágenes que ellos, algunos de los individuos que trabajan para una de esas 4 entidades, tomaron fotos del cuerpo de Irina después de su deceso y las publicaron. Esas fotos están supuestas a ser tomadas por la policía, por el examinador médico y solamente las personas que deben tener acceso por la investigación legal tienen que tener acceso a esas fotos", dijo López.

Sobre lo que la familia pretende con la demanda, el abogado afirmó que "lo único que quieren es justicia, que sepan quienes son los autores intelectual de esta fechoría".

"Lo que menos les interesa a Isabel y a José es el dinero, a ellos no les interesa el dinero y a mí tampoco".

José Rosa, el padre de Derek Rosa, condenó el tratamiento que ha recibido el caso en redes sociales.

"Cuando el dolor no te choca a ti directamente es cuando hay mucha ignorancia y el nivel de sentimiento del ser humano , es cuando la gente no tienen ese nivel de conocimiento , es una falta de respeto", dijo.

Una historia marcada por la tragedia y, ahora también, por una búsqueda de justicia ante un acto de insensibilidad.

"Esa fue la noche más negra de mi vida , yo pensaba que eso no era una cosa real, que eso no me estaba pasando a mí", dijo Isabel Acosta.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade confirmó a Telemundo 51 que recibieron la carta del abogado pero que no hacen comentarios sobre casos pendientes.