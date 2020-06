Exclusiva: entrevista con John Bolton

A pesar de los esfuerzos de la administración del presidente Trump de impedir la publicación de su libro “ The room where it happen (La habitación donde pasó), John bolton lo logró.

Gloria: Embajador, ¿cuándo llegó a la conclusión de que Trump no estaba interesado en una política exterior de línea dura y que Venezuela no era una prioridad para él?

“Había un apoyo enorme a Juan Guaidó como presidente interino por parte de los asesores del presidente. También había mucho apoyo bipartidista en el congreso. El problema es que el presidente no opera con principios filosóficos. Toma medidas que a veces tienen respaldo y otras no, pero no sigue un patrón consistente. No tiene continuidad. Y tiene una inclinación por gobernantes autoritarios, como Kim Jong Un en Corea del Norte y Xi Jingping en China.”

John Bolton fue asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump por 17 meses. Era el cerebro tras la política de mano dura hacia regímenes totalitarios en América Latina. Hoy destaca la manera errática y cambiante del presidente.

“Hace unos días, en una entrevista con el medio Axios, dijo que estaría dispuesto a reunirse con Maduro. Pero a las 48 horas dio marcha atrás por la reacción política en Florida. Por eso me preocupa un segundo mandato de Trump. Una vez que se sienta libre si es reelecto, ¿cuál sería su política?”

Gloria: el régimen comunista de los Castro sigue gobernando en cuba, maduro sigue en el poder en Venezuela. Entonces ¿por qué confiar en los Estados Unidos , con Trump o sin Trump en la Casa Blanca , como un verdadero aliado de la democracia?

“Creo que es un gran problema para EE. UU. Seamos sinceros, el régimen castrista sigue en pie en Cuba y Maduro en Venezuela. Creo que, si pudiéramos seguir una política consistente y con continuidad, los pueblos de estos tres países podrían recuperar su autonomía”

Bolton explica por qué se opuso a un encuentro entre el presidente Trump y Nicolás Maduro.

“El presidente cree que si se sienta con los ayatolás de Irán podría llegar a un acuerdo nuclear en un día. No me parece realista. Para Maduro una reunión habría sido una señal de debilidad y creo que eso habría perjudicado a la oposición y también a los intereses de EE.UU a largo plazo.”

Gloria: en su libro, usted dice que Trump nunca tomó a Juan Guaidó en serio. ¿Usted cree que el presidente tiene una visión más positiva de Maduro que del propio Juan Guaidó?

“Creo que su admiración por estos líderes autoritarios es evidente. El mismo ha reconocido esta afinidad. Pienso que Juan Guaidó es un líder con fuerza, así como otras figuras de la oposición.”

Gloria: embajador basado en la situación actual que está viviendo nuestro país usted considera que el presidente Trump es racista?

“No vi evidencia de ello cuando estaba en la Casa Blanca. Si la hubiera visto, habría escrito de ello en mi libro. Es evidente que estamos atravesando una difícil situación.”

Gloria: ¿piensa que la historia lo colocará del lado de los valientes y patriotas o aquellos que se mantuvieron en silencio por demasiado tiempo?

“Espero estar en el lado de los patriotas. A lo largo de los años, con distintos cargos en el gobierno, he intentado ayudar a que América sea un lugar más seguro y he procurado hacerlo lo mejor posible.”