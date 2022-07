Exagente de bienes raíces de Hialeah acusado de estafar a varios clientes

La policía dice que estas propiedades ya tenían dueño, pero las víctimas de igual manera caían confiando en el contrato que les mostraba el hombre que los estafaba.

Tras duros años de trabajo, el sueño de Oscar y Sobeyda era finalmente comprar una casa, fueron 5 pagos que hicieron. Un total de 20,000 dólares para la cuota inicial de una vivienda en Miami Gardens a la que nunca pudieron visitar.

Oscar Pineda, víctima de fraude, cuenta lo sucedido: “Me dice, te conseguí una casa de 150 mil dólares y vas a dar el 5 por ciento que fue cuando yo le hice la primera transferencia a él, que fue en el banco directamente con él”.

Esta pareja hoy es parte del grupo de víctimas de Reyner Labrada, a quien se le acusa de actuar como agente de bienes raíces sin licencia, además de hurto y fraude organizado.

Sobeyda Izagirre, dice:

“Usted sabe lo que es que usted vaya a comprar una casa y todo mundo este por esa casa, no es justo porque a uno le cuesta recoger el dinero, más que en este país cuesta recoger dinero, no son tres pesos es mucho dinero”.

Hace solo tres meses la familia Pineda continúo siendo supuestamente estafada por el acusado. Aunque él les devolvió algo de dinero, 1000 dólares. Los hizo firmar un documento que en inglés dice: “I unconditionally fully release and forever discharge Reyner Labrada”. Prácticamente diciendo que lo liberaban de toda su responsabilidad, un documento notarizado, sin embargo, ellos no entendían lo que firmaban, porque no hablan inglés.

“Fueron muchas personas que estaban ahí. No eran tres, fueran muchas que iban con el mismo sobre, personas por una misma casa”, dice Izaguirre.

Decenas de personas ya habían denunciado ser engañados por el sospechoso el año pasado. La fiscalía dice que más de 100 clientes habían reclamado devoluciones, y que Labrada estaba haciendo las estafas bajo la compañía, “305 Rentals & Saks Realty” localizada en Hialeah donde usaba la licencia inmobiliaria de su esposa.

En una grabación de una llamada telefónica de la víctima con el acusado, Oscar y su esposa intentaron confrontar a Labrada al enterarse del fraude, y fue cuando su esperanza se vino abajo, con el dinero perdido, el futuro de momento se ve incierto.

Oscar Pineda, dice: “Fue una desilusión bien grande, nunca pensamos que nos iba a pasar esto”.

El acusado enfrenta al menos 11 cargos y esta noche permanece arrestado en la cárcel TGK con una fianza de 280,000 dólares.