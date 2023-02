Ex presos políticos nicaragüenses dejan Washington para comenzar sus nuevas vidas de exiliados

Libertad con sabor a destierro es lo que viven decenas de nicaragüenses que fueron desterrados. Abrazos, lágrimas y reencuentros familiares ha sido el ambiente que se respira en Washington con la llegada de los 222 presos políticos expulsados por la dictadura de Daniel Ortega.

El expreso político Felix Maradiaga cuenta que "todavía es muy difícil describir. Es una sensación que puedo describir como un milagro, agradeciendo a todas las personas alrededor del mundo y la comunidad nicaragüense que no ha cesado de orar y rezar por todos nosotros".

Alejandra decía que estaba soñando que no lo podía creer, rememora de un pasaje ocurrido con su hija: "Dijo algo cuando estábamos en el aeropuerto, me dijo: 'mamá las cosas que más esperamos llegan en el momento menos esperado'. Me marcó. Ella está muy clara. Por fin logramos abrazar a Felix después de 3 años".

"Nicaragua está encarcelada, Nicaragua está secuestrada y se está volviendo una dinastía familiar que quiere perpetuarse toda una vida", exponen presos desterrados..

Un hotel de Washington se convirtió en un centro improvisado de operaciones donde los exiliados nicaragüenses recibieron distintos tipos de asistencia, contaron sus historias, compartieron sus miedos y han empezado a escribir un nuevo capítulo en sus vidas.

"Aunque tengamos un país de libertad como este que nos ofrece lo que un gobierno, lo que un país nos quita, aunque tengamos eso, tenemos un sentimiento de mucho dolor por lo que está sufriendo el pueblo nicaragüense y la arbitrariedad que se está viviendo", comentaron algunos.

"Mi delito fue pensar diferente, buscar la justicia y la democracia, le pido al presidente que alcemos nuestras voces porque aún quedaron presos políticos encarcelados por la dictadura Ortega-Murillo".

Con las huellas de tortura aún en su rostro este joven mantiene viva la lucha por la libertad. "Nicaragua tiene que volver hacer República, Ortega voy a volver a Nicaragua a decir Viva Nicaragua, Hugo presente, Álvaro Conrado y Rolando amigo el pueblo está contigo, viva Nicaragua libre".