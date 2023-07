Ex comisionado acusado de pornografía infantil luego que encontraran 200 archivos en su casa

El ex comisionado de Lauderdale-by-the-Sea se entregó este jueves a las autoridades enfrentado 10 cargos pornografía infantil, lo que provocó el asombro de personas que lo conocen debido a la gravedad de las acusaciones.

James Silverstone, de 62 años, jefe de bomberos de Lauderdale-by-the-Sea fue arrestado y acusado de posesión y transmisión de pornografía infantil.

El ex comisionado fue identificado como sospechoso por lo que se ejecutó una orden de registro en su casa de Miramar en el mes de mayo, donde los detectives incautaron una serie de dispositivos electrónicos con cientos de videos y fotos pornográficas de niños pequeños involucrados en actos sexuales, aseguraron las autoridades.

Una mujer que conoce al ex comisionado Silverstone dijo que no puede creer que esto haya ocurrido, "no es correcto" dijo. "Lo conozco por 30 años y es un individuo estupendo, se de dos personas a las que le salvó la vida".

Según oficiales, la investigación comenzó en abril cuando los detectives de la oficina del alguacil de Broward se enteraron de que una computadora estaba descargando más de 210 archivos que contenían imágenes de pornografía con menores.

“Este no es su carácter. Nunca lo ha sido … es imposible”, dijo una persona que conoce a Silverstone.

En una foto obtenida por la sala de redacción de Telemundo a Silverstone se le ve etiquetado en redes sociales mientras va vestido de Papá Noel, algo que la policía condal confirmó diciendo que el acusado sirvió como voluntario haciendo ese papel en el pasado para la ciudad.

“Yo he estado con él cuando fue el voluntario para papá Noel … a él le gusta hacer cosas buenas, alguien le está haciendo esto … esto no tiene sentido, estoy furiosa”, dijo la persona que conoce al ex comisionado.

Silverstone permanece arrestado en la cárcel principal de Broward sin derecho a fianza.