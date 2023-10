Ex comisionado de Miami en campaña para reelección tras ser destituido por enfrentar cargos

Tres candidatos luchan arduamente contra un ex comisionado que enfrenta cargos de corrupción que incluyen acusaciones de aceptar soborno y de lavado de dinero, por lo que fue suspendido por el gobernador de Florida aunque aún aspira a representar el distrito.

"Lo mismo que le está pasando al presidente Trump a nivel nacional con alegaciones y mentiras contra él para que no gane su reelección me lo están haciendo a mí dos meses antes de una elección para que yo no gane la mía", dijo el ex-comisionado de la ciudad de Miami, Alex Díaz de la Portilla, quien fue arrestado en septiembre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

El ex comisionado enfrenta cargos de lavado de dinero, soborno y conspiración criminal en un supuesto esquema para vender su voto y ocultar contribuciones políticas.

Desde que salió de la cárcel bajo fianza confirmó su intención de continuar aspirando a la reeleccion y aunque no da entrevistas a la prensa, si aparece an comerciales de televisión con imágenes de hace años.

Como "honesto, decente y luchador" lo caracterizan algunas de estos anuncios de campaña, mientras en la radio una madre dice en su favor. "Les hablo en nombre de una madre que no puede hablar, su salud y tristeza se lo impiden. No deja de llorar porque conoce la integridad y decencia de su hijo Alex. Ella les pide que ayuden a su hijo Alex Díaz de la Portilla y rechacen estas mentiras contra él".

Esta estrategia de campaña apela a la base de votantes de la familia política y es fuertemente criticada por sus oponentes.

El abogado JC Planas explica que "la mayoría de la base de los Díaz de la Portilla son personas mayores, muchas de esas personas que votaron por él en tiempos anteriores ya han fallecido. Estamos hablando de una generación nueva que está en ese distrito".

JC Planas representa a Miiguel Ángel Gabela el primer contrincante de Díaz de la Portilla en la contienda.

A través de volantes y mensajes de textos la campaña de Díaz de la Portilla de ha dedicado a atacar a sus oponentes principales. "Cuando uno ataca tiene que atacar en un record político. Mira este distrito tiene problemas de transporte, tiene problemas de infraestructura, lo que ellos quieren saber es como van a arreglar las calles en la ciudad de Miami".

Díaz de la Portilla ha empleado gran parte de sus fondos de campaña en anuncios donde se precisa: “No se puede confiar en alguien que desalojó a una madre soltera con dos niñas autistas”. El anuncio ha estado al aire en estaciones locales de cable y en volantes enviados por correo.