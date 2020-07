Ex alguacil de Broward, Scott Israel, da positivo al COVID-19

Scott Israel, ex alguacil del condado de Broward, fue hospitalizado luego de dar positivo por COVID-19, según el mismo dijo este miércoles.

Israel, quien destituido de su cargo tras ser cuestionado por su actuación durante la masacre de Parkland, pero que lucha por recuperar su asiento en noviembre, dijo que se había sentido enfermo los últimos días y familiares y amigos lo instaron a hacerse la prueba.

Las medidas para evitar la propagación del COVID-19 incluye el cierre de bares y clubes nocturnos y quien incumpla la medida podría enfrentarse a multas de hasta $15,000

"Anoche obtuve un resultado positivo para COVID-19. Estoy en un hospital del área local para una evaluación adicional. Después de experimentar síntomas en los últimos días y ante la urgencia de familiares y amigos, decidí hacerme otra prueba de coronavirus. Esta vez, desafortunadamente, la prueba fue positiva ", dijo Israel en un comunicado publicado este miércoles.

Israel dijo que había tomado todas las medidas para prevenir la enfermedad pero que no fue suficiente para evitarlo. “Como la mayoría de ustedes, tomé precauciones, seguí los consejos de expertos en salud, usé una máscara en público, me lavé las manos regularmente y observé el distanciamiento social. Sin embargo, a pesar de esta vigilancia, he contraído el virus", señaló el exfuncionario de 64 años.