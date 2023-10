Ex actriz de Telemundo radicada en Israel relata como vive el conflicto armado

Una de las más reconocidas actrices colombianas que ha pasado por Telemundo se encuentra ahora radicada en Israel junto con su esposo y sus hijos, desde allí habló en exclusiva y relata cómo están afrontando el conflicto de Hamás con los israelíes.

La actriz de Telemundo antes conocida como Maritza Rodríguez, hoy Sarah Mintz, desde hace 3 años vive en Jerusalén como judía.

"Escuchamos las alarmas y tenemos que salir corriendo al refugio, suena una alarma y hay que salir y protegerse", cuenta Sarah Mintz, sobre los momentos que está viviendo en medio de la guerra. "Yo estoy tranquila con el corazón partido, todo el tiempo estoy leyendo salmos, todo el tiempo estoy rezando".

Sarah se convirtió hace 6 años al judaísmo junto con su esposo, el mexicano y productor de televisión Joshua Mintz. Ambos ahora están en medio del conflicto de Israel y Hamás. "Estamos felices y estamos cuidándonos cómo nos indican, pero lo más importante es que estamos pegados a Dios".

De ese momento de pánico y presión, en que tienen que correr y dejarlo todo tirado para llevarse a los hijos y meterse en el bunker, relata: "Estar en medio de este conflicto en medio de niños uno tiene que saber cómo actuar como adulto, ven a mamá tranquila, ven a papá tranquilo y eso es lo que hemos tratado de manejar con nuestros hijos para que estén seguros".

La actriz asegura que fue enviada allí por voluntad de Dios. "Estar aquí para mi significa muchísimo, para mis hijos significa muchísimo, para mi esposo muchísimo estar juntos aquí".

A pesar del duro conflicto, de momento no piensan abandonar Israel. "No me puedo sentir más segura que en tierra santa esa fue una decisión de venirnos a vivir acá a Israel viene con todo el paquete y ese es parte del paquete".

Ante la pregunta de ¿por qué quedarse en medio de esta guerra?, Mintz responde que "porque es importante, no se trata de mí, no se trata de algo individual y salir corriendo, no. Te imaginas, o sea a mí no me mataron a mi familia, no es mi problema y salgo corriendo. No, o sea no, no, no. Esto es de todo judío".

Sarah hace un llamado a los mandatarios del mundo para que trabajen unidos por la paz del mundo y especialmente en Israel.