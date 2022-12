Evita terminar endeudado durante la época de compras navideñas

La inflación se ha estado sintiendo en los bolsillos de los consumidores. “Una encuesta entre adultos mayores de 30, entre ellos un sinnúmero de latinos, que llevo a cabo AARP recientemente muestra una preocupación enorme por las finanzas personales e incertidumbre sobre el futuro”, dice Gil Cabrera de la organización AARP.

Según la encuesta de AARP, 42 porciento de los latinos ha reducido la compra de artículos no indispensables, 39 porciento ha recortado sus gastos básicos este año y muchos están viéndose obligados a pagar esos gastos con tarjetas de crédito…porque simplemente no les alcanzan los ingresos. “El latino promedio tiene ingresos relativamente bajos de hecho 36 porciento de los latinos reporta ingresos anuales menores de 30-mil dólares”, asegura Cabrera.

Pero expertos advierten que suplir ese vacío con tarjetas de crédito o programas conocidos como compra ahora y paga después, “Buy Now, Pay Later” en inglés, no sería una solución para quienes no tienen los fondos o disciplina para saldar esas deudas. “Esto simplemente le provee a ellos una forma adicional de cómo poder recibir un producto, aunque no tienen la situación económica para ello”, dice David Ferreira, del Centro para Prestamos Responsables. “Esto simplemente le provee a ellos una forma adicional de cómo poder recibir un producto, aunque no tienen la situación económica para ello”, asegura Ferreira

Según un reporte de la oficina para la protección financiera del consumidor o CFPB, hubo más de 180 millones de préstamos “Buy Now, Pay Later” en el 2021 con un total de 24 mil millones de dólares. El CFPB señala como preocupante que estos programas no ofrecen los mismos derechos para resolver disputas que otros servicios financieros, que obliga a los consumidores a aceptar el autopago de cuotas y que las compañías cobran tarifas por cuotas no pagadas. También señala temas de privacidad, porque las aplicaciones recopilan data de las preferencias de los usuarios y sus comportamientos como consumidores. “Si esto afecta al crédito, ¿cómo va a afectar el crédito? Como la persona va a poder tener que pagar multas por pagos tardes, y también hay otras complicaciones con cosas tan fáciles como la devolución en la póliza de devolución”, dice Ferreira.

La Asociación de Tecnología Financiera que representa a la industria de comprar ahora y pagar después señaló que el mismo reporte del CFPB declara que este servicio ofrece beneficios al consumidor con tarifas relativamente bajas que no se multiplican como las tarjetas de crédito. Agregaron que una encuesta de sus usuarios revelo que 79 porciento de los consumidores tienen una experiencia positiva.

El Buro de Mejores Negocios o BBB dice que es importante tener un presupuesto y una lista de lo que piensas gastar para evitar asumir más deudas de las que puedes saldar durante esta temporada de compras. “Siempre en las cajas registradoras las personas le invitan a aplicar a tarjetas de crédito pero le estamos recomendando a las personas que dado al alto interés que no se metan en estas tarjetas, sobre todo las tarjetas independientes de tiendas tienden a tener una tasa aún más alta que una tarjeta de crédito”, dice Cinthya Lavin, vicepresidenta de comunicaciones del BBB.

¿Y cuál debería ser mi presupuesto? Según la revista Forbes, una familia de cuatro personas puede gastarse 4 porciento del presupuesto anual durante las fiestas…lo que puede llegar a representar 48 porciento de tus ingresos del mes de diciembre así que, si no has ahorrado dinero para esto, gastar de más podría dejarte en un hueco financiero durante el 2023.