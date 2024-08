Estudio sugiere vinculación entre consumo de carne roja procesada y la demencia

Recientemente, en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer celebrada en Filadelfia, se presentaron nuevos hallazgos que sugieren una conexión entre el consumo de carne roja procesada y un mayor riesgo de desarrollar demencia, según un artículo de NBC News.

Este extenso estudio, que abarcó más de 130,000 adultos durante un período de 43 años, analizó cómo la dieta puede influir en la función cognitiva a lo largo del tiempo. Los resultados, aunque aún no han sido revisados por pares, son significativos. Según los investigadores, las personas que consumieron al menos dos porciones por semana de carne roja procesada (como tocino, mortadela o salchichas) tuvieron un 14% más de riesgo de desarrollar demencia en comparación con aquellos que consumieron menos de tres porciones al mes.

El estudio también reveló que cada porción diaria adicional de carne roja procesada se asoció con 1,6 años adicionales de envejecimiento cognitivo, especialmente en áreas relacionadas con la habilidad lingüística y la función ejecutiva, que incluye habilidades mentales que controlan el comportamiento.

No todas las noticias son desalentadoras. Los investigadores encontraron que reemplazar una porción diaria de carne roja procesada con una porción de nueces o frijoles estaba vinculado a una reducción del 20% en el riesgo de deterioro cognitivo. "Esto es consistente con una amplia base de estudios que indican que las dietas bajas en grasas y azúcares, y altas en vegetales, son mejores para la salud cerebral," comentó la Dra. Heather Snyder, vicepresidenta de relaciones médicas y científicas de la Asociación de Alzheimer.

El estudio se suma a un creciente cuerpo de investigación que muestra que los alimentos procesados pueden llevar a una salud deteriorada en general. El autor principal del estudio, Yuhan Li, del Hospital Brigham and Women’s, explicó que "la carne roja procesada también ha demostrado aumentar el riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes," y que puede afectar el cerebro debido a sus altos niveles de sustancias nocivas como nitritos y sodio.

Un aspecto importante señalado en el estudio es que las carnes rojas no procesadas, como la carne molida o el filete, no estaban asociadas con los mismos daños cognitivos. "Cuando no está procesada, en moderación, la carne roja está bien," afirmó la Dra. Maria Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer.

Aunque los resultados del estudio son robustos debido a su tamaño y duración, son de naturaleza observacional. Esto significa que no demuestran que el consumo de carne roja procesada cause definitivamente demencia. Además, el estudio se realizó en un grupo mayoritariamente blanco y de alto nivel socioeconómico, lo que puede no representar a la población general de Estados Unidos.

La Dra. Uma Naidoo, psiquiatra y directora de psiquiatría nutricional y de estilo de vida en el Hospital General de Massachusetts, subraya la importancia de optar por alimentos frescos y completos. "Cuanto menos procesados, mejor," dice Naidoo, recomendando una dieta rica en vegetales, frutas, y proteínas accesibles como pescado enlatado y frijoles.

El Dr. Yian Gu, de la Universidad de Columbia, señala que una dieta saludable es solo una parte de un estilo de vida integral para prevenir la demencia. "Necesitamos una combinación de buena alimentación, sueño adecuado, ejercicio, contacto social y actividades recreativas para mantenernos saludables," dijo Gu. Carrillo concluye: "Es importante recordar que estas decisiones, aunque parezcan pequeñas, tienen impactos a largo plazo en nuestra salud."