Estudio revela que trabajadores inmigrantes son víctimas de robo de salarios

En el interior de un gimnasio cubierto del Boys and Girls Club de West Palm Beach, el Centro Comunitario Esperanza realizó un foro en el que compartieron los resultados de un estudio realizado sobre los inmigrantes definidos como segundos rescatistas, que ayudaron con los trabajos de limpieza y reconstrucción tras El Paso del huracán Ian.

El estudio, llamado “Estado de Emergencia: trabajadores inmigrantes y la recuperación tras un huracán en la Florida”, Caleb Soto, Director de Derechos Laborales, presentó los resultados de las 258 encuestas realizadas 10 semanas después que el huracán Ian azotó Fort Myers.

“ 1/3 de las personas que respondieron la encuesta han sido víctima de robos de salarios 10 semanas después del huracán Ian. Y el promedio de robo de salario fue más de 750 dólares a cada una de esas personas. Ellos tampoco recibieron su equipo de protección que, bajo la ley, es la responsabilidad de sus empleadores, y tampoco recibieron la capacitación necesaria”, dice Soto.

El estudio también señaló que 1/3 de los encuestados vinieron de otros estados a ayudar con las labores de limpieza y reconstrucción.

Entre los asistentes al foro se encontraba el alcalde de Greenacres, Joel Flores, quien dijo:

“Lo que más me llamó la atención es que hay muchas personas que no tienen voz en esta comunidad, que trabajan en la comunidad, que dan su labor, pero no reciben los beneficios, a veces no les pagan, son avisados y no tienen a donde recurrir Creo que eso es lo más alarmante de este estudio, es que a muchas personas las están explotando, no tienen recursos donde ir y reportar estas situaciones, y cuando son reportados el sistema no está preparado para ayudar a estas personas”.

La directora de Esperanza Community Center, anfitriona del foro, Marisela Torres habla sobre el objetivo: “ el propósito de nuestra organización es crear una página donde trabajadores esta zona donde ellos saben que nosotros les podemos ayudar y asistir cuando tienen algún problema”.