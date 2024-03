Estudiantes hospitalizados tras consumir gomitas de marihuana: incidente en escuela Oak Hammock K-8

Las autoridades del Condado St. Lucie se encuentran investigando un preocupante incidente en la escuela Oak Hammock K-8, ubicada en Port St. Lucie. Según los informes policiales, al menos 10 estudiantes de séptimo grado ingirieron gomitas que contenían marihuana la semana pasada, lo que resultó en la hospitalización de cinco de ellos.

El Dr. David Mandelblum, médico internista del Soma Medical Center, advierte sobre los efectos inmediatos del consumo de marihuana en forma de gomitas. "Inmediatamente van a tener sensaciones de malestar, de somnolencia, ganas de dormir, no se pueden concentrar y no podrían estudiar", señala el médico.

Una de las estudiantes afectadas aseguró no haber sabido que las gomitas contenían marihuana. A pesar de ello, fue suspendida por seis días de la escuela. "Siento que no me debieron haber suspendido por algo que no sabía que estaba ingiriendo", expresó la adolescente.

Según relata la misma estudiante, ella consumió tres gomitas que le fueron entregadas por un compañero de clases. Junto a otros cuatro estudiantes, fue llevada al hospital por precaución.

La madre de la adolescente afectada exige acciones legales contra el estudiante que distribuyó las gomitas con marihuana en la escuela. "Me gustaría ver alguna acción legal contra el estudiante que distribuyó drogas en la escuela", declara con firmeza.

Ante la legalidad del uso medicinal de la marihuana en Florida, el Dr. Mandelblum hace una recomendación a los padres. "Ellos deben tener y guardar estas medicaciones que están tomando en un lugar seguro. Deben identificar y saber que sus hijos pueden estar expuestos a este tipo de medicamentos que están en una presentación que puede ser confundida con un caramelo o un chocolate", advierte el médico.

Las autoridades escolares del Condado St. Lucie han dejado claro que esta es una investigación activa en colaboración con la oficina del alguacil del condado. El incidente resalta la importancia de la vigilancia y la educación sobre el consumo de sustancias entre los jóvenes.