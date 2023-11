Estudiantes de una escuela en Broward protestan tras polémica por atleta transgénero

Decenas de estudiantes de la escuela secundaria Monarch High School en Coconut Creek protestaron la mañana de este martes luego de que el director del centro educativo y otros empleados fueran reasignados mientras se investiga como fue permitido que un atleta transgénero participara en un equipo femenino.

Antes del mediodía salieron por decenas al patio deportivo, algunos con carteles y consignas, todos buscaban definir una posición. Los estudiantes de la escuela de Broward salieron de sus salones de clase y realizaron una caminata dentro del plantel y en sus campos deportivos al mediodía de este martes, para protestar por la reasignación del director James Cecil y otros empleados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Algunos estudiantes tenían carteles y gritaban "trans lives matter" (la vida de los trans importa) mientras caminaron alrededor del campo deportivo de la escuela durante unos 30 minutos.

El director de la escuela secundaria Monarch, en Coconut Creek, ha sido reasignado a otras funciones en medio una investigación relacionada con una estudiante transgénero que juega en el equipo de voleibol femenino, a pesar de que biológicamente nació hombre.

Además del director, otros cuatro empleados de la escuela también fueron reasignados, en lo que se revisa el caso.

En conferencia de prensa, el superintendente del condado Peter Licata llegó con precisiones y dijo que la prioridad es proteger a todos los estudiantes. Sobre la reasignación del director del plantel, James Cesil, y de otros cuatro trabajadores del centro, agregó: Están en distintos lugares y están trabajando. Esto no es una señal de medida disciplinaria. Simplemente queremos asegurarnos de que estamos investigando esto de la forma correcta”.

Licata agregó que la investigación en el asunto comenzó este lunes y todo parte de una llamada telefónica de un residente que le expuso la queja sobre la participación de la estudiante transgénero en el equipo femenino.

Aunque la estudiante se identifica como mujer, su presencia en el equipo femenino podría ser una violación a una ley estatal de la Florida.

“Seguiremos la ley”, dijo el superintendente, en referencia a una legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis en el 2021 que establece que los equipos deportivos o deportes designados para mujeres o niñas, no podrán estar abiertos a estudiantes del sexo masculino.

Sin embargo, Licata no pudo responder inmediatamente la pregunta de si la estudiante podrá seguir jugando en el equipo. Al respecto comentó: “La temporada de volleyball ha terminado este año y tenemos un nuevo proceso que vamos a implementar. Estará enfocado en el nuevo sistema con una investigación y nos aseguraremos que cada uno es elegible para jugar los deportes que estén practicando”.

"No estoy de acuerdo con eso", dijo un estudiante de la escuela. "Si es un niño biológico, no debería jugar en el equipo femenino".

"Yo creo que no está mal en sí, pero igual es diferente por lo que era hombre y tiene diferente fuerza y sería un poco injusto para el resto de mujeres que están ahí. Pero no creo que haya estado mal como para reasignarlo, porque él) el director) solo intentaba incluirlo y no discriminarlo", dijo un estudiante.

“Siento que si te identificas como mujer, supongo que deberías poder practicar deportes femeninos. No debería ser un gran problema", señaló otro.

En un comunicado, las escuelas públicas del condado Broward no ofrecieron detalles sobre la investigación, solo alegaron: "continuaremos cumpliendo con la ley estatal y tomaremos las medidas apropiadas ... estamos comprometidos a brindar a todos nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo".