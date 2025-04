Estudiantes de Hialeah Gardens High en reto nacional

Estudiantes de la escuela Hialeah Gardens High School se preparan para competir a nivel nacional sobre su conocimiento de la constitución de Estados Unidos y de las leyes. Lo que hace diferente a este grupo de otros es el que la mayoría de los alumnos son de origen hispano y cuatro de ellos nacieron en cuba, incluyendo una jovencita que llegó hace solo 3 años a estados unidos e igual competirá en inglés y hoy nos habló:

“Yo llegué a este país hace casi tres años con mi mamá y mi hermano pequeño vinimos aquí para buscar un mejor futuro para nuestra familia”.

Camil González a sus 17 años es uno de los 31 estudiantes de la escuela Hialeah Gardens preparándose para competir a nivel nacional sobre sus conocimientos en referencia a la constitución de Estados Unidos.

Ella nos dijo: “aquí tenemos la libertad de expresar lo que sentimos y en países como cuba pudiera llevarte años en prisión” me dijo que había sido tan desagradable todo lo que pasó que no le gusta hablar de eso, pero cruzó la frontera hace 3 años con su mamá que era abogada en Cuba por lo que nos dijo: “yo quisiera ser abogada como muchos aquí me apasiona las leyes mi madre fue abogada en cuba he crecido con amor por la ley. Yo estoy orgullosa de estar en este país y la constitución de este país es un gran documento muchos países tienen constitución, pero esta pintada violan los derechos de las personas lo vemos en Cuba y Venezuela y aquí es importante documento constitución y los estados y sus comunidades”.

Los 31 estudiantes que representarán a su escuela Hialeah Gardens High School son apasionados por la historia y las leyes de este país. Lo curioso es que la mayoría son de origen cubano, cuatro de ellos nacieron en cuba, una es hija de inmigrantes mexicanos y otra de padres venezolanos. Pero el viaje a Washington D.C. viene con gastos de hotel y matriculas que cada estudiante debe pagar para poder competir y la mala noticia es que todavía no han recaudado los fondos necesarios.

La competencia se realiza del 8 al 12 de abril y aunque el tiempo está en contra han creado una página go fund me y están pidiéndole a negocios y bufetes de abogados que los apoye a competir a nivel nacional.

Al respecto el maestro que entrena a los jóvenes ha dicho sobre la competencia; que “es una audiencia congresional donde los estudiantes” declaro Derrick J Johnson, abogado y profesor que asegura los estudiantes hispanos y todas las minorías deben conocer las leyes y sus derechos.