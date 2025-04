Estudiantes de FIU protestan contra colaboración de la universidad con ICE

La colaboración entre la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) surge luego que el gobierno federal revocara la visa de 18 estudiantes, ahora miembros de la facultad y un grupo de estudiantes dicen estar preocupados por la seguridad en el campus.

En la manifestación participan estudiantes que se unen a maestros que rechazan la medida ya que consideran que amenaza la seguridad de los estudiantes. Miembros de la facultad de FIU alzaron sus voces en rechazo a la colaboración entre ICE y las universidades públicas del estado.

Tania Cepero López, profesora de FIU y presidenta del sindicato de la facultad, alega que “no queremos que la policía de FIU esté involucrada en el trabajo que le toca hacer a ICE.

La manifestación se realizó afuera del salón donde la junta directiva de FIU estaba reunida, por su parte, la universidad confirmó la semana pasada que firmó un acuerdo ICE ice para cumplir con la ley, según las directrices del gobernador Ron DeSantis.

La profesora de FIU Cindy Pérez se cuestiona “cuáles son los parámetros, qué es lo que estamos haciendo, estamos dividiendo o qué los estudiantes tengan miedo”.

Bajo el programa la policía de FIU recibirá entrenamiento para implementar las leyes y podrá interrogar a estudiantes y hasta detenerlos si sospechan que su estatus es irregular.

“Parte de nuestro llamado es que la junta directiva pida o demande que la policía de Fdot no participe en ese programa de entrenamiento”, reclama la profesora Cepero.

Un alumno que tiene Daca y prefirió no ser identificado, ya perdió su beca y ahora teme que no podrá seguir sus estudios. “Mi beca me la han quitado ahorita porque no quieren arriesgarnos acá”.

Thomas Jiménez, estudiante de FIU, reafirmó: “Aquí estamos todos juntos diciendo que en nuestra universidad ICE no está permitido y que nuestra universidad esos ataques autoritarios no están permitidos. Seguiremos luchando por nuestros derechos”.

Los estudiantes esperan ser escuchados por la junta que hoy analizó un cambio en la regulación de FIU el cual le informa a los alumnos que los agentes tendrían acceso a los récords estudiantiles.

Quienes han participado en estas manifestaciones consideran que son un ataque más a la educación superior en la Florida.