Estudiantes de escuela de Miami usan inteligencia artificial para desnudar a compañeras de clase

Al parecer varios estudiantes de una escuela en Miami pagaron por una aplicación y luego la habrían usado para desnudar a las niñas que ahora enfrentan consecuencias emocionales y mentales, según precisa la denuncia.

Conmocionadas y sin ganas de asistir a clases están varias estudiantes de la preparatoria Pinecrest Cove Academy en Westchester luego de lo sucedido.

Nadia Khan-Roberts revela que manipularon las fotos de su hija con Inteligencia Artificial “esa es una imagen que ella no se puede quitar … ha sufrido mucha ansiedad ... pusieron sus fotos en una aplicación que generó un cuerpo desnudo por medio de la inteligencia artificial, sin su consentimiento”.

Padres de familia y estudiantes denuncian que desde hace días su peor pesadilla es la inteligencia artificial, una herramienta con la cual, aseguran, varios estudiantes manipularon fotografías de algunas niñas.

Una de las estudiantes que fue víctima de mal uso de la aplicación, se refirió a las consecuencias mentales y emocionales que le ha dejado lo que ella llama: “abuso por parte de sus compañeros”.

Mientras tanto la angustia de Nadia Khan-Roberts ha ido más allá de la intimidad de su hogar. “Son como 15 víctimas, estamos organizados los padres y estamos ya alterados”.

En un comunicado la alianza escolar de las escuelas chárter de Florida dijo que no perdonan esa clase de comportamientos y que los estudiantes involucrados enfrentan acciones disciplinarias.

“La policía aquí me dijo que estos niños van a ser suspendidos por 10 días y luego van a regresar a la escuela y las niñas no quieren eso”, precisa la madre a quien no solo le preocupa que las fotos manipuladas con inteligencia artificial salgan de la escuela o lleguen a ser monetizadas, también que el uso indebido de estas aplicaciones deje secuelas imborrables para los más jóvenes.

Hemos pedido información sobre lo sucedidod al detective que lleva el caso del departamento de policía de Miami-Dade y también a la escuela pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.