Estudiantes de escuela de Broward apoyan a atleta transgénero y protestan por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, los estudiantes de la escuela Monarch High en Coconut Creek marcharon en señal de apoyo a la atleta transgénero que juega en el equipo de voleibol, quienes la conocen dicen estar preocupados por ella.

“Soy su amigo, soy cercano a ella, y si puedo decir que es una persona dulce y jamás haría daño a nadie”, dijo Camilo, uno de los estudiantes de Monarch High que salieron a protestar por segundo día consecutivo y dejaron sus aulas por el campo deportivo de la escuela en apoyo a la estudiante transgénero que juega en el equipo femenino de voleibol.

Camilo dijo que la estudiante “es amiga de todos nosotros, la conocemos, sabemos el tipo de persona que es y muchas personas salimos a mostrarle nuestro apoyo”.

Asegura además que la atleta nunca ha tenido una ventaja sobre el resto del equipo. “Nadie realmente la conoce no saben cómo se ve físicamente no pueden decir nada, como saben que ella se ve masculina, como saben que tiene más fuerza que las demás niñas o que está un nivel que rendía más que otras de las jugadoras”.

La capitana del equipo Jordan Campbell cuestiona si es justo lo que ha sucedido con ella. Dice que no merece el trato que está recibiendo y están preocupados por ella porque no ha regresado al colegio desde el feriado de acción de gracias.

En ese momento fue cuando el superintendente de Broward anunció la reasignación del director de la escuela y otros empleados, mientras se investiga como fue que la estudiante transgénero formó parte del equipo femenino de voleibol.

En el 2017, la menor habló ante la junta escolar del condado de su identidad de género durante el mes de la historia de la comunidad LGTBQ. En ese momento dijo: “vivir en el condado Broward me da un sentido de seguridad, se que el distrito me apoya y me protege”.

En ese momento tenía 10 años, tres más tarde su familia demandó al estado tras la ley de justicia de deportes de mujeres y pidieron por mandato judicial que le permitiera seguir jugando deportes en los equipos femeninos.

PRIMERA PROTESTA DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes de la escuela de Broward salieron de sus salones de clase y realizaron una caminata dentro del plantel y en sus campos deportivos para protestar por la reasignación del director James Cecil y otros empleados. Algunos estudiantes tenían carteles y gritaban "trans lives matter" (la vida de los trans importa) mientras caminaron alrededor del campo deportivo de la escuela.

El director de la escuela secundaria Monarch, en Coconut Creek, FUE reasignado a otras funciones en medio una investigación relacionada con una estudiante transgénero que juega en el equipo de voleibol femenino, a pesar de que biológicamente nació hombre.

Además del director, otros cuatro empleados de la escuela también fueron reasignados, en lo que se revisa el caso.

En conferencia de prensa, el superintendente del condado Peter Licata llegó con precisiones y dijo que la prioridad es proteger a todos los estudiantes. Sobre la reasignación del director del plantel, James Cesil, y de otros cuatro trabajadores del centro, agregó: Están en distintos lugares y están trabajando. Esto no es una señal de medida disciplinaria. Simplemente queremos asegurarnos de que estamos investigando esto de la forma correcta”.

Licata agregó que la investigación en el asunto comenzó este lunes y todo parte de una llamada telefónica de un residente que le expuso la queja sobre la participación de la estudiante transgénero en el equipo femenino.

Aunque la estudiante se identifica como mujer, su presencia en el equipo femenino podría ser una violación a una ley estatal de la Florida.

“Seguiremos la ley”, dijo el superintendente, en referencia a una legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis en el 2021 que establece que los equipos deportivos o deportes designados para mujeres o niñas, no podrán estar abiertos a estudiantes del sexo masculino.

Sin embargo, Licata no pudo responder inmediatamente la pregunta de si la estudiante podrá seguir jugando en el equipo. Al respecto comentó: “La temporada de volleyball ha terminado este año y tenemos un nuevo proceso que vamos a implementar. Estará enfocado en el nuevo sistema con una investigación y nos aseguraremos que cada uno es elegible para jugar los deportes que estén practicando”.

En un comunicado, las escuelas públicas del condado Broward no ofrecieron detalles sobre la investigación, solo alegaron: "continuaremos cumpliendo con la ley estatal y tomaremos las medidas apropiadas ... estamos comprometidos a brindar a todos nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo".