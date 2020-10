Estudiantes con necesidades especiales regresan a clases

Además de la parte académica, la mayoría de los alumnos con necesidades especiales reciben algún tipo de terapia ya sea en las aulas, o de manera virtual. Entre ellos, un jovencito invidente cuya condición no ha sido un obstáculo para estudiar durante la pandemia.

Silvio Plata es un jovencito nicaragüense con mucho talento y determinación.

“Mi deshabilitad nunca me ha detenido para alcanzar mis sueños, mis metas yo hoy estoy tomando clases de hoy, también estoy aprendiendo el violín”.

Perdió su vista cuando era bebé tras ser diagnosticado con cáncer.

“ Dios me quitó mis ojos pero para reponerlo con algo que es mucho mejor, por ejemplo la familia que yo tengo que me apoya como las personas que me rodean, mis maestros”

Pero a pesar del apoyo que ha recibido de las escuelas, su familia optó por continuar con las clases virtuales.

Estudiantes de prekínder hasta primer grado y algunos con necesidades especiales regresaron a las aulas este lunes bajo nuevas normas que podrian ser un reto para algunos, como este autoexamen de salud que pregunta si los alumnos presentan síntomas del COVID y que deben entregar antes de ingresar al plantel.

Maria Martínez, estudiante de School for Advanced Studies North y representante estudiantil en la Junta Escolar dice:

Poniéndose máscaras y tienen que lavarse las manos cada 5 minutos y creo que eso es lo más difícil pero cuando nosotros lo hacemos todos los días en la escuela se pondrá más normal y más normal”.

Con la pandemia, Silvio recibió clases a distancia conectado a un programa que lee lo que está en pantalla, un recurso proporcionado atravesó de su “I.E.P.”, el plan diseñado para cumplir con las necesidades individuales del estudiante.

Angie torres, Dir. De distrito, Depto. Educación para estudiantes excepcionales, escuelas públicas de Miami Dade, asegura:

“Nuestros estudiantes con autismo, o cualquier otro estudiante que necesita alguna terapia, a lo mejor consejería, terapia ocupacional o fisioterapia”

203 aulas fueron capacitadas para recibir en persona a los estudiantes con necesidades especiales con un curriculum modificado. Los que optaron por seguir conectados, también reciben esa asistencia.

Y esa asistencia está disponible a través del departamento de educación para estudiantes excepcionales. Silvio, por cierto, fue invitado a cantar el himno nacional durante el juego de los Marlins este jueves.