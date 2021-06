Estremecedor testimonio de cubana sobreviviente de la tragedia de Surfside

Ileana Monteagudo, una mujer cubana que sobrevivió al derrumbe de Surfside, según ella, gracias a un presentimiento, nos cuenta su impresionante testimonio.

Monteagudo dice que residía en el sexto piso “de la torre que está hecha polvo, que tú no puedes identificar cuál es el segundo ni el tercer piso, ni el cuarto o el sexto donde vivía yo”.

Un extraño ruido la despertó pasadas la 1.30 de la madrugada del jueves.

“Cuando miro así hacia el techo, veo que viene bajando una grieta del techo, con dos dedos de separación. Mientras bajaba se estaba separando. Y algo me dijo: “tienes que correr.”

Hacía poco tiempo había comprado su apartamento y ni siquiera sabía dónde estaban las escaleras. Usando tu teléfono celular como linterna, las encontró cerca del ascensor y comenzó a bajar.

“Yo siento un ruido ensordecedor, espeluznante y dije: el edifico se está desplomando”. El modo mío era que siguiera efecto dominó y me aplastara a mí también”.

Bajando por las escaleras encontró a un guardia de seguridad que la ayudó a salir del edificio y a subir a un muro.

“Cuando yo estaba allá arriba, me di cuenta de que había un abismo de más de un metro para tocar tierra firme que yo no podía saltar y él no podía ayudarme. Entonces, miro hacia la izquierda y Dios me había puesto un escombro. Cuando pongo mi pie, siento que aguanta mi peso, di una zancada y llegué a la calle”.

Ileana confiesa que no sabe de dónde saco fuerzas para salir.

“Yo no miré atrás. No supe cómo salí. Entre el polvo del desplome que fue horrible, y mis nervios, la oscuridad… yo no quería ver lo que había pasado. Me quería ir de allí”.

Hoy, me dice que les tiene terror a edificios, ascensores, y escaleras.

“Es horrible el trauma y el dolor de saber que tantas personas se quedaron atrapadas allí porque dormían”.