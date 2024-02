“Esto es un gran fraude”: DeSantis enfatiza que la Florida no prohíbe libros en las escuelas públicas

El gobernador Ron DeSantis apoyó el jueves una propuesta de la Cámara que, según dijo, está diseñada para limitar las "objeciones de mala fe" a los libros y materiales educativos de las bibliotecas escolares, y calificó las afirmaciones de que Florida prohíbe los libros como una "narrativa falsa".

Durante una conferencia de prensa el jueves en Orlando, DeSantis dijo que Florida no prohíbe los libros, pero ha permitido a los padres y otras personas oponerse a cierto material. Pero DeSantis dijo que algunos han abusado del proceso para "ganar puntos políticos baratos".

“Muchas de las cosas que la gente dice en los medios y que fueron, cito, 'objetadas', en realidad estaban en la lista de lectura de verano del Departamento de Educación de Florida, por lo que todo esto es un gran fraude”, dijo DeSantis.

La cuestión del escrutinio de los libros escolares ha sido un campo de batalla política en Florida en los últimos años. La Legislatura y DeSantis desde 2022 han aprobado medidas que facilitaron el proceso para que las personas objeten libros y otros materiales.

La Ley de Derechos de los Padres en la Educación fue una prioridad de la administración DeSantis hace un par de años. La ley conocida como "No digas gay" logró varias cosas, incluida la creación de un sistema en el que cualquiera podía cuestionar un libro dentro de cualquier escuela pública por casi cualquier motivo. Ese libro tendría que ser retirado de los estantes, evaluado por el distrito escolar y luego devuelto a la biblioteca o eliminado permanentemente.

Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes (HB 7025) incluye la imposición de tarifas de “procesamiento” de 100 dólares por objeciones fallidas a libros. Las tarifas propuestas se aplicarían a las personas que “no tienen un estudiante matriculado en la escuela donde se encuentra el material” y han “objetado sin éxito cinco materiales durante el año calendario”.

Durante la conferencia de prensa, DeSantis criticó algunas objeciones a libros.

“Del mismo modo, a los miembros de la comunidad, aunque nos gusta que la gente quiera involucrarse en lo que está sucediendo, objetar a cada libro bajo el sol, esa no es una situación apropiada aquí. Y eso lo hemos visto en distintas ocasiones”, dijo el gobernador.

Según un análisis del proyecto de ley por parte del personal de la Cámara, Florida tuvo 1,218 objeciones de libros durante el año fiscal 2022-2023, lo que resultó en la eliminación de 386 libros, y la gran mayoría provino de los condados de Clay y Escambia.

El gobernador también pareció respaldar parte del proyecto de ley que eximiría de las posibles cuotas a los padres de estudiantes en escuelas donde los libros enfrentan objeciones.

"Si tienes un hijo en la escuela, está bien. Pero si eres alguien que no tiene un hijo en la escuela y vas a oponerte a 100 libros, no, no creo que eso sea apropiado", dijo DeSantis.

El proyecto de ley, que también aborda otras cuestiones educativas, está en condiciones de presentarse ante la Cámara tras obtener la aprobación de tres paneles. Mientras tanto, proyectos de ley similares del Senado no incluyen tarifas por objeción de libros.

En la conferencia de prensa, mostraron un video que apoyaba la política estatal de desafío de libros como sistema de empoderamiento de los padres. Destacó secciones sexualmente explícitas de varios libros, argumentando que no tienen cabida en la colección de ninguna escuela.

"Obviamente, tenemos que darles a los padres la capacidad de garantizar que esta obscenidad no llegue a sus escuelas", dijo DeSantis.

DeSantis también dijo que los informes de qué libros como "Romeo y Julieta" y la biografía de Roberto Clemente habían sido prohibidos son falsos, y dijo que el libro de Clemente incluso había estado en la lista de "Libro del mes" del departamento de educación.

“Realmente depende de los padres y del niño, la orientación proviene de los padres”, dijo el bibliotecario jubilado David Brostrom.

Brostom participa activamente en el movimiento "Derecho a leer" de Florida y se opone al proceso de impugnación de libros del estado porque dice que le da a un padre poder sobre los hijos de otro padre, y dice que la selección de libros debe dejarse en manos de los profesionales.

"Lo están haciendo como bibliotecarios profesionales con maestría, capacitados para elegir las cosas correctas, no quieren alborotar, solo quieren publicar libros que sean nuevos y atractivos y que conviertan a los niños en grandes lectores", dijo Brostrom. .

En todo el estado, cientos de títulos han sido retirados de los estantes escolares, al menos temporalmente. En el condado de Broward, por ejemplo, alguien se opuso a un libro infantil animado llamado “Un día en la vida de Marlon Bundo”, y en Miami-Dade, un padre se opuso infamemente a un poema de Amanda Gorman.

United Teachers of Dade emitió un comunicado que decía en parte: “El hecho de que el gobernador DeSantis afirme que los libros no están prohibidos ocupa el segundo lugar en la reescritura de la historia después de sus estándares curriculares 'Los esclavos se beneficiaron de la esclavitud'. Aquí en Miami vimos cómo una mujer racista consiguió que un poema de Amanda Gorman fuera 'reubicado'. Además, la prohibición de libros sobre Celia Cruz y Roberto Clemente está teniendo un efecto inverso porque ahora los padres están buscando estos libros”.

DeSantis está pidiendo a la legislatura que “afine el proceso” para evitar que lo que él llama activistas carguen a los distritos escolares con trabajo innecesario.