Estefan reúne a varios cubanoamericanos para hacer recomendaciones a Biden

Ademas de producir una canción y un video con un urgente llamado a la libertad para Cuba, el músico y productor cubanoamericano Emilio Estefan logró una reunión virtual entre unos 30 cubanoamericanos con dos altos funcionarios de la Casa Blanca sobre la crisis en Cuba.

"Yo cree la reunión , yo fui quien lo pedí y lo pude conseguir, me la aceptaron", dice Estefan.

En una declaración La Casa Blanca informó que la reunión fue para escuchar las preocupaciones y recomendaciones de líderes cubano americanos tras las protestas sin precedentes, resultado del fallido régimen comunista.

"La gente esta muy confundida yo no creo en ningún partido he trabajado con 6 presidentes. El oído de un presidente es muy importante. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Creo que tiene que saber la gran responsabilidad que no quede esta mancha en lo que es para él, porque yo soy un cubanoamericano que adoro a este país pero también adoro a Cuba. Él tiene que darles el internet y exigir los derechos humanos, que es lo básico que puede tener un ser humano".

Hoy la portavoz de la Casa Blanca dijo que están tomando varias medidas que incluyen buscar formas de hacer el internet más accesible, buscar llevar asistencia humanitaria directamente al pueblo cubano y junto a la comunidad internacional poner presión sobre el regimen por la represión, y finalmente buscar que las remesas lleguen directamente a las manos de los cubanos en la isla.

Carlos Saladrigas, Director del Grupo de Estudios Cubanos, habla de "la necesidad de ayudar al pueblo cubano en un momento de gran necesidad humanitaria para poder vivir y con el problema de Covid"

Segun Saladrigas, quien estuvo en la llamada, se trata de no ignorar el aspecto humanitario de la crisis: "Las remesas ayudan a un gran sector de la población no hay nada que se pueda hacer salvo restaurar la economía que ayude a todo el pueblo cubano".

Por su parte el senador Republicano Marco Rubio dice que al final la respuesta de esta administración será una apertura al regimen

"Un entendimiento con el régimen es lo que esta gente quiere".

La administración formará un Grupo de Trabajo de Remesas para identificar la forma más efectiva de hacer que las remesas lleguen directamente al pueblo cubano”,

Saladrigas afirmó que también pidieron una fuerte condena a los abusos en contra de los manifestantes y la libertad de los detenidos.

Ahora se está a la esperas de conocer más sobre la reunion y más acciones por parte de la Casa Blanca en las próximas horas.