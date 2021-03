Esteban Bovo anuncia su candidatura a la alcaldía de Hialeah

El excomisionado Esteban "Steve" Bovo anunció este lunes que se postulará como candidato a la alcaldía de Hialeah en las próximas elecciones a celebrarse en noviembre.

Acompañado de familiares y seguidores, el también excandidato a la alcadía de Miami-Dade hizo el anuncio y entregó los recaudos antes las autoridades electorales del condado.

A principios de mes, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, había adelantado la posibilidad de su candidatura, pero en aquel momento, Bovo no quiso asegurarlo.

Ocurrió al final del evento en la sede de la Brigada 2506, cuando el gobernador reconoció la presencia de algunas figuras políticas.

“Me cogió un poco de sorpresa, pero agradezco sus comentarios, que si me lanzaría me apoya”, dijo Bovo. “Sinceramente estamos teniendo muchas conversaciones con personas en la ciudad. Yo vengo representando a la ciudad de Hialeah por 22 años como concejal, como representante, como comisionado, y hay mucho respeto a la gente que vive en Hialeah. Me llama mucho la atención, y yo creo que en las próximas semanas vamos a tener una respuesta a esa pregunta”, había señalado Bovo antes de oficializar su candidatura este lunes.

En el 2019 Bovo decido abandonar el escaño que mantuvo en la comisión de Miami-Dade desde el 2011 para aspirar a la alcaldía del condado.

Con relación a la pasada campaña para la alcaldía de Miami-Dade, Bovo dijo: “no pienso en el pasado fue una experiencia bastante bonita, aprendí mucho de nuestro condado, aprendí mucho de los votantes del condado Miami.Dade”.

Es padre de 5 hijos, todos criados en Hialeah. Y asegura que si se postula para alcalde sería un compromiso a largo plazo y una decisión familiar.

“Cuando se habla de Hialeah no podemos estar hablando de los próximos 6 años 10 años debemos estar hablando del futuro de Hialeah y siempre la familia tiene que estar lista para la jornada de una campaña, creo que estamos llegando a ese punto”.

El actual alcalde de Hialeah, Carlos Hernandez, llegó al límite de sus términos y cuestiona lo que pueda aportar el respaldo del gobernador.

“Cuando ha tratado a esta ciudad como un tercer mundo con esta epidemia, no sé qué aporte tenga el gobernador en unas elecciones locales. Yo no le daría mucho peso a eso”, dijo Hernández.

Las elecciones se llevaran a cabo en noviembre de este año, y hasta ahora sólo las ex miembros del concejo de la ciudad Isis García Martínez y Vivian Casals Muñoz y el residente de Hialeah Juan Santana han presentado sus documentos como candidatos para la alcaldía.