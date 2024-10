Este martes 15 abren solicitudes para la Lista de Espera de Vivienda Pública en Miami-Dade

Este martes 15 de octubre abre el proceso para presentar las solicitudes para la Lista de Espera de Vivienda Pública del 2024 del Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD) del Condado de Miami-Dade, un programa que ofrece la posibilidad de una casa asequible a personas de bajos ingresos.

Es importante saber que las personas que hagan la solicitud pasan a una lista de espera y, si cumplen los requisitos, entran en un grupo de selección aleatoria generando por una computadora. En esta ocasión solo se permitirán 5,000 solicitudes.

La semana pasada, al momento de anunciar la apertura del registro, al alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava dijo que buscan "garantizar que todos los residentes del condado Miami-Dade tengan acceso a una vivienda segura y de precio módico". Agregó que buscan soluciones que ayuden a los residentes a vivir en el condado.

“Al abrir esta lista de espera, estamos tomando medidas concretas para ayudar a nuestras poblaciones más vulnerables —familias, adultos mayores y personas con discapacidades—, y asegurarnos de que tengan la oportunidad de conseguir una vivienda estable que sirva de base a una mejor calidad de vida”, agregó Levine Cava.

QUÉ ES LA LISTA DE ESPERA DE VIVIENDA PÚBLICA

De acuerdo con un comunicado oficial del programa, esta iniciativa ofrece una oportunidad para que las familias elegibles de bajos ingresos, los ancianos y las personas con discapacidades soliciten una vivienda segura y asequible. PHCD administra más de 6,000 unidades en 92 sitios en todo el condado de Miami-Dade.

Un total de 7,500 candidaturas serán seleccionadas aleatoriamente. Enviar varias solicitudes no aumentará sus posibilidades y puede resultar en la descalificación.

CÓMO APLICAR

El proceso para registrarse es desde la 12:00 a.m. del 15 de octubre hasta el 25 de octubre a las 11:59 p.m. y solo se reciben solicitudes en línea, a través de la web: https://miamidadevoucher.myhousing.com.

Aclaran que no habrá ni se aceptarán solicitudes en papel. La página web del programa tiene la información en español.

QUIÉNES CALIFICAN

El plan está limitado a familias de bajos ingresos, según aclara el sitio web del condado Miami-Dade. El principal criterio utilizado para determinar la elegibilidad de un solicitante son los límites de ingresos fijados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

La tabla salarial de calificación publicada en el sitio del programa tiene los siguientes límites:

LÍMITES DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2024

Número de personas en el hogar Ingresos 1 $63,550 2 $72,650 3 $81,700 4 $90,800 5 $98,100 6 $105,350 7 $112,600 8 $119,900 Fuente: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Hay ciertas preferencias establecidas por el programa, que están clasificadas de la siguiente manera: 1) Desplazamiento debido a un desastre natural; 2) Desplazamiento debido a una acción gubernamental; 3) Personas desamparadas; 4) Veteranos; 5) Víctimas de violencia doméstica; y 6) Preferencia para personas de 62 años o más.

OPCIONES SI NO TIENEN ACCESO A INTERNET

En bibliotecas y algunas oficinas del condado estarán brindando ayuda a llenar las aplicaciones en línea a quienes no lo puedan hacer de manera particular. Esas ayudas se brindarán en horarios de oficina entre 9:30 a.m. y 5:00 p.m. También pueden comunicarse al 311.

Los sitios donde estarán brindando ayuda son:

Main Library - 101 West Flagler Street, Miami, FL 33130

Sucursal de la biblioteca de Model City - 2211 NW 54th Street, Miami, FL 33142

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Rev. Edward T. Graham / Miami Gardens - 16405 NW 25th Avenue, Miami Gardens, FL 33054

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Naranja - 13955 SW 264th Street, Naranja, FL 33032

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Acción - 970 SW 1st Street, 4th Floor, Miami, FL 33130

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Culmer - 1600 NW 3rd Avenue, Miami, FL 33136

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Edison - 150 NW 79th Street, Miami, FL 33150

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Florida City - 1600 NW 6th Court, Florida City, FL 33034

Los solicitantes y participantes con discapacidades pueden solicitar ayuda para completar la solicitud comunicándose por el teléfono (786) 469-4300, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, excepto los días feriados.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA?

De acuerdo con la página web del Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD), la persona que va a llenar la solictud debe ser mayor de edad (18 años) y debe tener los siguientes datos: