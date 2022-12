Estafas por redes sociales afectan la credibilidad de negocios locales

“Frustración es lo que más siento” alude Pavel Barrios, quien es uno de los dueños de un taller donde se fabrican camioncitos de comida, los populares food truck, como se les llama en inglés.

Barrios notó que algo raro estaba pasando cuando recibió la llamada de una cliente

“Me dice que estaba aquí un sábado y nosotros no abrimos. Me responde: ‘vine a la cita que me diste’. Y yo: ¿pero con quien hablaste? Con Pavel Barrios. ¿En qué número? Y me da otro número que no es el mio”, rememora Barrios de Sky Food Trucks.

La clienta había encontrado ese otro número telefónico en una página en Facebook, pero cuando los dueños del negocio revisaron, descubrieron que en realidad se trataba de un perfil clonado. Y no había sólo uno, sino varios.

Aparece “cómo que somos nosotros, pero en realidad no” lo somos, aclara Barrios.

Los presuntos estafadores utilizan las mismas fotos de la página original, la misma dirección, pero un número telefónico diferente.

Pero esto no es lo peor pues cuando el cliente contacta a las personas, “les cobran un depósito, casi siempre de 10 mil dólares, y cuando el cliente viene, ellos desaparecen”.

Hasta ahora, por lo menos 10 personas han caído en la trampa. “Ellos vienen y nos toca explicarles, al final entienden porque saben que somos una compañía legítima”, se defiende Barrios.

Hiram del Amo, experto en seguridad cibernética, comenta que eso es algo que “está pasando todos los días y están utilizando el Facebook para obtener a más y más personas”.

Según el experto en seguridad cibernética, si le piden un pago por adelantado, desconfíe.

“Nunca paguen con efectivo, nunca, solamente con tarjeta de crédito”, así será un poco más fácil presentar una reclamación. Y a los dueños de los negocios se les aconseja que “hay una manera de denunciar que esa página es un fraude”.

Barrios está preocupado por la imagen de su negocio y aunque no piensa cerrar sus redes sociales, si le recomienda a sus clientes que visiten personalmente su taller en el oeste de Hialeah.

“Nada, que vengan hasta aquí, es lo más recomendable”, pide Pavel Barrios.