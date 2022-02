Estados Unidos supuestamente deporta miles de venezolanos a Colombia

El número de venezolanos en la frontera con México se incrementa y reportes indican que Estados Unidos estaría aplicando una política a los venezolanos que habían residido en Colombia.

Dr. Adolfo Salgueiro, abogado y analista político venezolano, dice:

“Están siendo devueltos a Colombia. Hace un año eran en un mes 200, y ahora son 20 mil”.

También habría otra razón.

“Para poder estar en México, los venezolanos ahora necesitan una visa. Y los requisitos para la visa mexicana son tremendamente difíciles, como para una visa canadiense”, dice Salgueiro.

En tanto, el régimen hizo un anunció que afecta a los venezolanos con otra nacionalidad.

Gustavo Vizcaíno, Director del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería. (SAIME), dice:

“Todo ciudadano venezolano que llegue con su pasaporte vencido, y quiera salir con el italiano, con el español, con el americano, con el dominicano, con el de la nacionalidad que tenga obligatoriamente, el ciudadano debe viajar con el pasaporte vigente”.

Podrían entrar, pero para salir deberán haber iniciado el trámite del nuevo pasaporte y pedir un permiso de viaje, que podría ser negado a personas que sean incómodas para el régimen.

Ir a Venezuela a renovar el pasaporte podría ser riesgoso para ciudadanos americanos, que podrían enfrentar detenciones arbitrarias en algunos casos.

El abogado Salgueiro insiste en vías más seguras pero costosas.

“Es, ir a México, previo a haber solicitado cita al consulado de Venezuela en México. Esperar a que te den el pasaporte y después llegas con un pasaporte vigente, nuevo. Puedes ir también a Canadá”, dice Salgueiro.

Actualmente, para viajar a Venezuela hay que volar hacia un tercer país, lo cual incrementa el tiempo de viaje y el costo. No pocos de preguntan si hay posibilidades de reiniciar los viajes directos.

“La dificultad de no ir directo es, no solamente generada por el gobierno de Venezuela, sino también por las sanciones de Estados Unidos. Por eso no hay vuelos, porque ninguno de los dos quiere”, dice Salgueiro.